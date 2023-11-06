Gefördert werden Investitionen in eine effizientere Wasserversorgung, nachhaltige Mobilität und Abfallmanagement

Kredite auch für Projekte unter Italiens Resilienz- und Aufbauplan nutzbar

EIB und Intesa Sanpaolo unterzeichneten in den letzten fünf Jahren 15 Finanzierungen über insgesamt 2,4 Mrd. Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Intesa Sanpaolo haben einen Finanzierungsvertrag über 100 Millionen Euro unterzeichnet, um Italiens öffentlichen Sektor bei der grünen Wende zu unterstützen.

Damit engagiert sich die Bank der EU in Italien erstmals über eine Geschäftsbank für nachhaltige Investitionen im öffentlichen Sektor. Mit dem Geld will die IMI Corporate & Investment Banking Division der Intesa Sanpaolo Investitionen öffentlicher und kommunaler Behörden im Gesamtbetrag von 200 Millionen Euro finanzieren.

Gemeinsam fördern die EIB und die Intesa Sanpaolo die Beschaffung umweltfreundlicher Busse für den öffentlichen Verkehr, die Sanierung und Modernisierung der Wasserversorgung sowie die Beschaffung von Fahrzeugen, Anlagen und Infrastruktur für die getrennte Müllsammlung. Kredite werden auch für Investitionen und Projekte vergeben, die unter Italiens Resilienz- und Aufbauplan fallen.

Durch die neue Vereinbarung zwischen den beiden Instituten können öffentliche Einrichtungen zinsgünstige Kredite mit Laufzeiten von bis zu 15 Jahren und flexiblen Aus- und Rückzahlungsmodalitäten aufnehmen.

In den letzten fünf Jahren haben die EIB und die Intesa Sanpaolo 15 Finanzierungen im Gesamtbetrag von fast 2,4 Milliarden Euro unterzeichnet. Damit werden Kredite von insgesamt 4,5 Milliarden Euro an kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen vergeben. Unterstützt werden auch wichtige Infrastrukturprojekte, etwa die Bahnstrecke Palermo–Catania und die Modernisierung des Hafens von La Spezia.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Auf dem Weg zur Klimaneutralität sind Investitionen in eine effiziente Wasserversorgung, umweltfreundliche Verkehrsmittel und ein besseres Abfallmanagement unerlässlich. Gemeinsam mit der Intesa Sanpaolo engagieren wir uns für eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft.“

Nicola Doninelli, Head of Distribution Platforms & GTB, IMI Corporate & Investment Banking Division der Intesa Sanpaolo: „Die Vereinbarung mit der EIB steht für unser gemeinsames Engagement, den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft zu beschleunigen. Mit Krediten für die nachhaltige Modernisierung der öffentlichen Dienste können wir konkret zur Entwicklung unseres Landes beitragen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Zielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2022 vergab die EIB-Gruppe mehr als 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Die Intesa Sanpaolo ist Italiens führende Bankengruppe. Sie steht im Dienste von Familien, Unternehmen und der Realwirtschaft und verfügt über eine bedeutende internationale Präsenz. Mit ihrem markanten Geschäftsmodell ist die Intesa Sanpaolo europaweit führend in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensschutz und Beratung. Einen besonderen Schwerpunkt legt sie auf Digital Banking und Fintech, vor allem über ihren Onlinedienst Isybank. Als effiziente und krisenfeste Bank hat sie eigens Töchter für die Vermögensverwaltung und das Versicherungsgeschäft. Die Gruppe hat sich den Grundsätzen Umwelt, Soziales und Governance verschrieben. Bis 2025 will sie Impact-Finanzierungen von 115 Milliarden Euro für die Gesellschaft und die grüne Wende bereitstellen und die bedürftigsten Personen mit 500 Millionen Euro unterstützen. In puncto soziale Wirkung ist die Intesa Sanpaolo damit weltweit führend. Bis 2030 will die Intesa Sanpaolo ihre eigenen Aktivitäten emissionsneutral machen, bis 2050 auch ihr Darlehens- und Investitionsportfolio, die Vermögensverwaltung und das Versicherungsgeschäft. Die Bank bekennt sich nachdrücklich zur italienischen Kultur und hat mit der Gallerie d’Italia ein eigenes Netz von Museen geschaffen, wo ihre Kunstsammlung ausgestellt wird und prestigeträchtige kulturelle Veranstaltungen stattfinden.