Die EIB und die Regierung Moldaus bekräftigen in einer neuen Absichtserklärung, dass sie eine umfangreiche Liste von Projekten erstellen werden, die für das Land und seine Bevölkerung essenziell wichtig sind

Die EIB hat technische Hilfe und Beratung im Umfang von 100 Mio. Euro für vorrangige Investitionen in Wiederaufbau und Resilienz in der Ukraine und in Moldau zugesagt

Moldau kämpft mit den Folgen der regionalen Instabilität und wird bis zu 15 Prozent des Betrags erhalten, um in Sektoren wie Verkehr, Energie und Umwelt sowie Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen zu investieren

Die EIB Global, der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Entwicklungsfinanzierung, hat am Rande der Geberkonferenz „Moldova Support Platform“ eine Absichtserklärung mit der Regierung Moldaus unterzeichnet. Die Bank hat Beratung und technische Hilfe zugesagt, um Projekte in Schlüsselsektoren wie Verkehr, Energie, Umwelt und Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen.

Moldau leidet unter der regionalen Instabilität, die durch den Krieg in der benachbarten Ukraine verursacht wurde, und erhält bis zu 15 Prozent der 100 Millionen Euro aus eigenen Mitteln der Bank für technische Hilfe und Beratung. Das Unterstützungspaket ist Teil der EIB-Initiative EU für die Ukraine und fördert vorrangige Investitionen in den Wiederaufbau und die Widerstandsfähigkeit der Ukraine und der Republik Moldau. Es soll den Ländern dabei helfen, die Herausforderungen durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu bewältigen. Gleichzeitig soll es wichtige Hilfestellung bei der Heranführung an die EU-Mitgliedschaft bieten.

Mit ihrer Absichtserklärung bekräftigen die EIB und die Regierung der Republik Moldau ihr Engagement, beim Aufbau einer signifikanten Projektpipeline noch stärker zusammenzuarbeiten. Die Projekte werden für die Republik Moldau und ihre Bevölkerung von entscheidender Bedeutung sein. Aus der Beratung und der technischen Hilfe ergeben sich später möglicherweise Finanzierungsgeschäfte für die EIB. Dies wird von der Projektprüfung durch die EIB, den erforderlichen Genehmigungen und der Einhaltung von Standards im Projektzyklus von der Planung bis zur Durchführung abhängen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska mit Aufsicht über EIB-Finanzierungen in Moldau: „Der anhaltende Krieg Russlands gegen die Ukraine trifft Moldau hart. Als Bank der EU stehen wir voll und ganz an der Seite des Landes. Unser Ziel ist es, seine wirtschaftliche Erholung zu beschleunigen und die Beitrittsvorbereitungen zu erleichtern. In Einklang mit den nationalen Prioritäten und Bedürfnissen Moldaus setzt die EIB ihr Engagement für das Land fort, insbesondere bei wichtigen langfristigen Reformen und bei der Deckung des dringenden Infrastrukturbedarfs. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem derzeitigen Angebot von Beratung und technischer Hilfe wirksame Projekte für das Land entwickeln können. Unsere Unterstützung wird Moldau nicht nur helfen, diese schwierige Zeit zu überstehen, sondern auch den Weg in die EU beschleunigen.“

Artur Mija, Generalsekretär der Regierung Moldaus: „Wir danken der EIB für die Partnerschaft und die Unterzeichnung der Absichtserklärung. Beratung und technische Hilfe sind zentral für die Vorbereitung und Durchführung von Schlüsselprojekten in vorrangigen Sektoren wie Verkehr, Energie, Umwelt sowie Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen. Die Unterstützung ist wichtig und leistet einen großen Beitrag zum Wohlergehen unserer Bürgerinnen und Bürger und zur allgemeinen Entwicklung unseres Landes auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft.“

Hintergrundinformationen

Die EIB ist seit 2007 in Moldau aktiv. Seitdem hat sie mehr als 1,19 Milliarden Euro für 33 Projekte bereitgestellt und damit die Ziele der EU in den Bereichen Verkehr, Energie, KMU, Landwirtschaft und kommunale Infrastruktur unterstützt. 2022 war ein Rekordjahr für die EIB in der Republik Moldau. Mit dem öffentlichen Sektor wurden neue Darlehen von 250 Millionen Euro unterzeichnet. 2023 vergab die Bank ihren ersten Unternehmenskredit in Moldau. Er ging an Premier Energy Distribution, den privaten Stromverteilnetzbetreiber des Landes, der mit einem Projekt im Umfang von 30 Millionen US-Dollar die Qualität und Zuverlässigkeit des Stromnetzes verbessern will.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung außerhalb EU. Sie arbeitet als Teil von Team Europa und der Global-Gateway-Strategie der EU eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.