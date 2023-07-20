2022 stellte die EIB-Gruppe 28,4 Milliarden Euro für EU-Regionen mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen bereit

Bank der EU genehmigte Finanzierungen für Projekte mit Gesamtkosten von 146 Milliarden Euro in den Regionen und fördert damit gerechtes Wachstum

Polen einer der Hauptempfänger von Kohäsionsmitteln der EIB und des EIF

2022 unterzeichnete die Europäische Investitionsbank-Gruppe (Europäische Investitionsbank (EIB), Europäischer Investitionsfonds (EIF)) 28,4 Milliarden Euro für Projekte in EU-Regionen mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen. Damit zeigt sie ihr großes Engagement für gerechtes Wachstum und eine Angleichung der Lebensstandards in den Kohäsionsregionen.

Polen gehört zu den Hauptempfängern von EIB-Kohäsionsmitteln, die sich auf insgesamt 24,8 Milliarden Euro – 45,9 Prozent der Finanzierungen der Bank in der EU – beliefen. Der EIF unterzeichnete 3,6 Milliarden Euro für Kohäsionsregionen. Das sind 39 Prozent seines Finanzierungsvolumens. In der Europäischen Union förderte die EIB im Jahr 2022 Projekte mit Gesamtkosten von 146 Milliarden Euro, so der heute veröffentlichte Bericht „Aktivitäten der EIB-Gruppe in Kohäsionsregionen“.

Die EIB konzentrierte sich in Kohäsionsregionen auf vier übergeordnete Ziele. Einige Projekte deckten mehr als ein Ziel ab:

30 Prozent der EU-Finanzierungen flossen in nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen, 55 Prozent (8,8 Milliarden Euro) davon in Kohäsionsregionen. Das sind 36 Prozent der Kohäsionsdarlehen, die 2022 in diesen Regionen vor allem für große Erneuerbare-Energien- und Stromnetzprojekte bereitgestellt wurden.

27 Prozent der EU-Finanzierungen entfielen auf nachhaltige Städte und Regionen, 53 Prozent (7,8 Milliarden Euro) davon in Kohäsionsregionen. Das entspricht 31 Prozent der Kohäsionsdarlehen, mit denen vor allem Projekte für eine sichere und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur (eines der Ziele der Verkehrspolitik), für sozialen Wohnraum und Stadt- und Regionalentwicklung gefördert wurden.

25 Prozent der EU-Finanzierungen wurden für Innovation, Digitalisierung und Humankapital bereitgestellt, 34 Prozent (4,6 Milliarden Euro) davon in Kohäsionsregionen. Das entspricht 19 Prozent der Kohäsionsdarlehen.

Für KMU- und Midcap-Finanzierungen wurden 2022 9,7 Milliarden Euro (18 Prozent) vergeben. Davon gingen 3,5 Milliarden Euro (36 Prozent) in Kohäsionsregionen. Das entspricht 14 Prozent der Kohäsionsdarlehen.

Die Darlehen der EIB für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit beliefen sich 2022 in der EU auf 32,4 Milliarden Euro (60 Prozent des Gesamtvolumens) und in den Kohäsionsregionen auf 16,2 Milliarden Euro (66 Prozent des Gesamtvolumens). Damit erhielten die Kohäsionsregionen im Jahr 2022 etwa die Hälfte der gesamten EU-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Der regionale Zusammenhalt leidet unter der geopolitischen Unsicherheit, dem Zustrom von Flüchtlingen und dem Energieschock. Dennoch müssen die Städte und Regionen ihre Transformation weiter vorantreiben, um die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen und die digitale Kluft zu überwinden. Dafür braucht es Innovation. Die EIB-Gruppe bietet für diese Ziele ein vielfältiges Angebot an Finanzierungs- und Beratungsinstrumenten, die bereits eine spürbare Wirkung zeigen.“

Neben Polen mit 3,8 Milliarden Euro wurden Frankreich mit 4,8 Milliarden Euro und Spanien mit 4,2 Milliarden Euro am meisten gefördert. Fast 50 Prozent der Kohäsionsfinanzierungen in Polen unterstützten die nachhaltige Entwicklung von Städten und Regionen, während die restlichen Projekte zu gleichen Teilen auf drei Bereiche entfielen: nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen, Innovation, Digitalisierung und Humankapital und KMU- und Midcap-Finanzierung.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die polnische Wirtschaft wird immer grüner und umweltfreundlicher. Kohäsionsfinanzierungen leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Die polnischen Städte und Regionen werden so zu sauberen, modernen Lebensräumen, und die Energiewende schreitet schneller voran. Die EIB-Gruppe investiert in Kohäsionsregionen und fördert ein nachhaltiges Wachstum in der Europäischen Union, das allen zugutekommt.“