Unternehmerverband CGEM veröffentlicht Dekarbonisierungsleitfaden für marokkanische Unternehmen

Der digitale Leitfaden entstand mit technischer Hilfe der EIB, finanziert aus dem EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit

Unternehmen lernen damit, ein nachhaltiges Konzept für die Dekarbonisierung zu entwickeln

Der marokkanische Unternehmerverband CGEM hat mit Unterstützung der EIB Global, des neuen Geschäftsbereichs Entwicklung der Europäischen Investitionsbank (EIB), und der Europäischen Union einen didaktischen Leitfaden aufgelegt, der marokkanischen Unternehmen bei der Dekarbonisierung hilft. Der digitale und modular aufgebaute Leitfaden wurde mit technischer Hilfe aus dem EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit erstellt, das von der EIB mit finanzieller Unterstützung der EU entwickelt wurde.

Die Initiative entspricht den Zielen der Grünen Partnerschaft, die die EU und Marokko im Oktober 2022 unterzeichneten. Sie illustriert, wie EU und EIB gemeinsam mit Marokko die Firmen des Landes bei der grünen Wende begleiten.

Flexibler Leitfaden für Unternehmen aller Größen und Branchen

Der Leitfaden wurde zusammen mit einem Expertenteam für technische Hilfe im Rahmen des Programms für Handel und Wettbewerbsfähigkeit ausgearbeitet. Er ist flexibel und hilft Unternehmen aller Größen und Branchen mit klaren Schritten und konkreten Lösungen, ihre Treibhausgasemissionen zu senken und klimaneutral zu werden. Außerdem zeigt er an Beispielen und Erfahrungsberichten, mit welchen Methoden sie die grüne Wende bereits erfolgreich in Angriff nahmen.

Einfache Anleitung, vier Themenbereiche

Der Dekarbonisierungsleitfaden bietet eine einfache, auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittene Anleitung, wie die Dekarbonisierung in puncto Klima, Gesetzgebung und Wettbewerbsfähigkeit zu meistern ist. Er erläutert, welche Schulungen und technische Hilfe sie in Anspruch nehmen können, um ihre CO 2 -Bilanz zu erstellen. Außerdem stellt er alle geeigneten Finanzierungsprogramme vor und liefert Fallstudien und Beispiele für einschlägige Technologien. Da die Dekarbonisierung ein kontinuierlicher Prozess ist, informiert der Leitfaden über die rechtlichen und technologischen Entwicklungen und hält die Unternehmen in einer speziellen Rubrik über verfügbare Zertifizierungen auf dem neuesten Stand.

Auf globale Veränderungen einstellen

Unternehmen können nur gewinnen, wenn sie sich frühzeitig auf die Klimakrise und die damit einhergehenden neuen Anforderungen – seitens der Gesetzgeber, aber auch seitens der internationalen Auftraggeber – einstellen und kohlenstoffarme Waren und Dienste anbieten.

CGEM-Präsident Chakib Alj: „Die Dekarbonisierung ist für alle Unternehmen ein Muss. Denn es geht darum, auf Umweltprobleme zu reagieren und gleichzeitig wettbewerbsfähiger zu werden. Der marokkanische Privatsektor ist sich der Herausforderungen und Chancen der grünen Wende bewusst und hat sich zügig darauf eingestellt. Das entspricht der ehrgeizigen Strategie für nachhaltige Entwicklung, die Marokko unter König Mohammed VI. verfolgt. Marokkos Unternehmen sehen im Grünen Deal und im CO 2 -Grenzausgleichssystem trotz aller Hürden eine Chance, wettbewerbsfähiger zu werden und das Land regional und international in industrielle und logistische Wertschöpfungsketten einzubinden. Der Leitfaden zur Dekarbonisierung, den wir heute herausgeben, soll diese Dynamik begleiten.“

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Marokko: „Der Übergang zur CO 2 -Neutralität ist für marokkanische Unternehmen eine große Herausforderung. Deshalb will die EIB sie über die EIB Global bei der Umstellung auf kohlenstoffärmere Geschäftsmodelle unterstützen. Der interaktive didaktische Leitfaden kann ihnen perfekt dabei helfen, innovative Verfahren für eine grünere, wettbewerbsfähigere Zukunft einzuführen. Er ist ein wichtiger Schritt hin zur Dekarbonisierung, und wir freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der CGEM. Gemeinsam stärken wir so die Wettbewerbsfähigkeit marokkanischer Unternehmen in globalen Wertschöpfungsketten.“

Patricia Pilar Llombart Cussac, EU-Botschafterin in Marokko: „Der neue Leitfaden zeigt konkret, wie wir zusammen mit der CGEM und der EIB die Wettbewerbsfähigkeit der marokkanischen Wirtschaft verbessern. Die Dekarbonisierung ist angesichts der Klimakrise inzwischen unabdingbar. Sie bietet marokkanischen Unternehmen aber auch die Chance, wettbewerbsfähiger zu werden. Die Dekarbonisierung ist eine unverzichtbare Investition in eine gesündere Umwelt für unsere Kinder und künftige Generationen. Dabei stellen sich viele Fragen. Und die soll dieser Leitfaden beantworten. Die Initiative entspricht dem Geist der Grünen Partnerschaft mit Marokko. Darin haben wir uns vorgenommen, gemeinsam gegen die Klimakrise zu kämpfen, die keine Grenzen kennt. Und der Privatsektor spielt dabei eine herausragende Rolle.“

Zum Leitfaden

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist seit über 40 Jahren ein wichtiger Partner Marokkos. Sie finanziert die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in wichtigen Sektoren der marokkanischen Wirtschaft. Gefördert werden Unternehmen und Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser und Abwasser, Bildung, Gesundheit, Verkehr, Stadtentwicklung und erneuerbare Energien.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/

Die Europäische Union in Marokko

Die EU ist das Ergebnis einer wirtschaftlichen und politischen Partnerschaft zwischen 27 europäischen Ländern und spielt eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne – durch diplomatische Beziehungen, Handel, Entwicklungszusammenarbeit und die Kooperation mit internationalen Organisationen.

In Marokko treibt die EU in erster Linie die Partnerschaft EU–Marokko voran: Sie begleitet den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformprozess finanziell und verhandelt und implementiert beiderseits vorteilhafte Handelsabkommen.

Die CGEM

Die CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc) ist der marokkanische Unternehmerverband. Sie vertritt den Privatsektor des Landes gegenüber Behörden, Sozialpartnern und Institutionen.

Die CGEM hat 90 000 direkte und angeschlossene Mitglieder. Dabei handelt es sich zu 95 Prozent um kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU). In den 37 gesetzlichen Branchenverbänden der CGEM ist die gesamte Wirtschaft Marokkos vertreten.