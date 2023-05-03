3,8 Milliarden Euro für nachhaltigen Verkehr

1,2 Milliarden Euro für saubere Energie

998 Millionen Euro für Unternehmensinnovationen

625 Millionen Euro für Bildung

Halbzeitüberprüfung der Leitlinien für Energiefinanzierungen bestätigt Engagement der EIB für grüne Energie

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen von 6,6 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel fließen in nachhaltigen Verkehr, saubere Energie, Unternehmensinnovationen und Bildung in Europa und weltweit.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Mit den heute genehmigten Finanzierungen fördern wir einen nachhaltigen Verkehr, die noch stärkere Nutzung erneuerbarer Energien und schnellere Innovationen bei Elektrofahrzeugen. Durch unsere Leitlinien für Energiefinanzierungen konnten wir die grüne Wende vorantreiben. Seit die Leitlinien in Kraft sind, haben wir unsere Finanzierungen für Erneuerbare, Energieeffizienz und Energieinnovationen weiter erhöht. So konnte die Bank der EU maßgeblich zu den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung und zu den Pariser Klimazielen beitragen. Die Halbzeitüberprüfung hat das bestätigt. Damit kann die Bank in der Energie- und Klimapolitik weiter eine zentrale Rolle in Europa spielen.“

Halbzeitüberprüfung der Leitlinien für Energiefinanzierungen

In der heutigen Sitzung nahm die EIB die Ergebnisse einer Halbzeitüberprüfung ihrer Energiefinanzierungsleitlinien an. Dabei wurde begrüßt, dass die Bank ihre Finanzierungen für Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Energieinnovationen sowie neue Energienetze und Speicherinfrastruktur zur besseren Einbindung von Ökoenergie-Anlagen deutlich nach oben gefahren hat. Sie stiegen von 11,6 Milliarden Euro 2020 auf 19,4 Milliarden Euro 2022. Das war mehr als ein Viertel aller Finanzierungen der EIB.

Vergangenen Oktober beschloss die EIB, im Rahmen des REPowerEU-Plans ihre Finanzierungen für Energieprojekte bis 2027 um 30 Milliarden Euro aufzustocken.

Die Leitlinien für Energiefinanzierungen von 2019 bleiben unverändert. Im Rahmen der Halbzeitüberprüfung aktualisierte die EIB die technischen Anhänge, um sie an die neue EU-Taxonomie anzupassen und das Engagement der Bank für saubere Energie zu bekräftigen. Demnach vergibt die EIB keine neuen Finanzierungen für fossile Energieprojekte ohne CO 2 -Minderung.

3,8 Milliarden Euro für nachhaltigen Verkehr

Der Verwaltungsrat der EIB hat heute weitere 3,8 Milliarden Euro für Investitionen in einen nachhaltigen Stadtverkehr zugesagt.

Er genehmigte mehr als zwei Milliarden Euro für den Ausbau und die Modernisierung des tschechischen Schienennetzes. Das Netz wird für das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem fit gemacht, und auch die Sicherheit an Bahnübergängen wird verbessert.

Die EIB finanziert außerdem die Modernisierung des U-Bahn-Netzes in Madrid, um es effizienter und sicherer zu machen. Ferner unterstützt sie den Ausbau einer 120 Kilometer langen Eisenbahnstrecke zur Anbindung Albaniens an das europäische Schienennetz und ein Projekt zur Verbesserung des Straßenverkehrs in Nordwest- und Ostrumänien.

1,2 Milliarden Euro für saubere Energie

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte 1,2 Milliarden Euro für erneuerbare Energien. Mit dem Geld finanziert die Bank unter REPowerEU die groß angelegte Installation von Dach-Solaranlagen auf Lagerhäusern und Verteilzentren in Mittel- und Osteuropa sowie Erneuerbare-Energie-Projekte in Spanien, Portugal und Deutschland.

998 Millionen Euro für Unternehmensinnovationen

Der Verwaltungsrat genehmigte neue Finanzierungen für die Weiterentwicklung der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge und für die Massenproduktion solcher Batterien.

625 Millionen Euro für Bildung

Der Verwaltungsrat genehmigte auch Finanzierungen für den Bau von elf Schulen in Österreich und den Bau einer Wirtschaftshochschule in Irland.

Überblick über die vom Verwaltungsrat genehmigten Projekte