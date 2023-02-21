Neuer EIB-Kredit über 200 Millionen US-Dollar an die TDB auf dem Wirtschaftsforum EU-Kenia in Nairobi im Beisein von Präsident Ruto unterzeichnet

Bisher größte gemeinsame Initiative von EIB und TDB zur Finanzierung von Unternehmen und größter Kredit der EIB zugunsten des Privatsektors in Afrika, um Probleme bei Handelsfinanzierung, Betriebskapital und Lieferketten anzugehen

Gezielte Unterstützung von Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Agrarlebensmittelindustrie und verarbeitendes Gewerbe, die beim Handel anhaltende Probleme haben

Die neue Finanzierungsinitiative der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) unterstützt Unternehmen in Afrika, die besonders unter Problemen bei der Handels- und Lieferkettenfinanzierung leiden.

Die EIB hat der TDB heute ein Darlehen von 200 Millionen US-Dollar zur Handelsfinanzierung zugesagt. Der Kredit wird über die EIB Global, den neuen Geschäftsbereich der EIB für Entwicklungsfinanzierung, bereitgestellt. Mit dem Geld sollen Investitionen privater Unternehmen von insgesamt 400 Millionen US-Dollar unterstützt werden. Für einen Finanzierungsbeitrag kommen Firmen aller Branchen in Betracht, unter anderem Unternehmen der Agrarlebensmittelindustrie und des verarbeitenden Gewerbes, die von der Störung der Handelsströme infolge des Ukrainekriegs und der Coronapandemie betroffen sind.

Die Mittel aus dem neuen Kredit können zur Bereitstellung von Betriebskapital, zur Lieferkettenfinanzierung und für Investitionskredite an kleinste, kleine und mittlere sowie Midcap-Unternehmen in der gesamten Region eingesetzt werden, in der die TDB tätig ist. Das Geld kann auch über einheimische Finanzintermediäre weitergeleitet werden.

Der Vertrag wurde auf dem Wirtschaftsforum EU-Kenia in Nairobi von EIB-Vizepräsident Thomas Östros und Admassu Tadesse, Ehrenpräsident und Managing Director der TDB Group, im Beisein des kenianischen Präsidenten William Ruto unterzeichnet. Diese Finanzierung ist der bisher umfangreichste Kredit der EIB an die TDB zur Förderung des Privatsektors in Afrika.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die EIB fördert gezielte Investitionen des Privatsektors in ganz Afrika. Durch unseren heute unterzeichneten Kredit in Rekordhöhe an die TDB ebnen wir den Weg für neue Investitionen über 400 Millionen US-Dollar von Unternehmen, die besonders stark von den Handelsschocks infolge des russisch-ukrainischen Konflikts und der anhaltenden Probleme wegen der Coronapandemie betroffen sind. Dadurch können ab heute Firmen und Unternehmer in der gesamten Region, in der die TDB tätig ist, Geld für Betriebskapital, Lieferkettenfinanzierungen und Investitionskredite erhalten.“

Admassu Tadesse, Ehrenpräsident und Managing Director der TDB Group: „In den letzten zehn Jahren haben wir gemeinsam mit der EIB dafür gesorgt, dass Unternehmen in der gesamten Region Zugang zu Kapital haben. Wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen und Klimaprojekte und helfen bei Investitionen in fragilen Regionen. Der neue EIB-Kredit fördert Handelsfinanzierungen und kann direkt über die TDB und über unsere Finanzierungspartner vor Ort bereitgestellt werden. Er soll Unternehmen helfen, Investitionshemmnisse zu überwinden, die Wachstum und Beschäftigung bremsen. Die TDB trägt maßgeblich dazu bei, die Engpässe bei der Handels- und Lieferkettenfinanzierung in der Region zu beheben. Außerdem können wir durch den neuen Kredit noch mehr für den Handel innerhalb und zwischen den Regionen tun und die regionale Integration noch stärker fördern. Das entspricht unserem Mandat.“

Henriette Geiger, Botschafterin der Europäischen Union in Kenia: „Die Europäische Union will die Entwicklung des Privatsektors in Afrika fördern. Die neue Zusammenarbeit zwischen der EIB Global und der TDB, die heute auf dem Wirtschaftsforum EU-Kenia in Nairobi besiegelt wurde, fördert den grenzüberschreitenden Handel und hilft Agrarlebensmittelunternehmen, Weizenimporte zu ersetzen. Dadurch entstehen in den kommenden Jahren noch mehr Arbeitsplätze für Fachkräfte.“

Der neue Kredit ist die größte gemeinsame Initiative von EIB und TDB zugunsten von Unternehmen. Die EIB gehört den 27 EU-Mitgliedstaaten und ist die weltweit größte supranationale Bank. Die Anteilseigner der TDB sind 45 Staaten und institutionelle Einrichtungen Afrikas und anderer Regionen. Zusammen mit dem neuen Kredit hat die EIB in den letzten zehn Jahren über die TDB fast eine halbe Milliarde US-Dollar für Finanzierungen zugunsten von Unternehmen bereitgestellt.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die 1985 gegründete Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) ist ein regionales Entwicklungsfinanzierungsinstitut mit Investment-Grade-Ratings und einer Bilanzsumme von acht Milliarden US-Dollar. Auftrag der TDB ist es, in ihren 23 Mitgliedsländern Handel zu fördern und zu finanzieren sowie die wirtschaftliche Integration und nachhaltige Entwicklung der Region zu fördern. Dazu vergibt sie Handels-, Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen und ist in der Vermögensverwaltung aktiv.

Die TDB ist Teil der TDB Group, zu der auch der Trade and Development Fund (TDF), Eastern and Southern African Trade Advisers Limited (ESATAL), die TDB Captive Insurance (TCI) und die TDB Academy gehören.