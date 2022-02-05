TDB SUPPLY CHAIN FINANCE LOAN FOR SMES & MIDCAPS

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Loan to Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) to support working capital and investment needs of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps, including trade finance. The loan will benefit SMEs and mid-caps in eligible countries across TDB member states, which are also signatories of the Cotonou Agreement or its successor.
The operation is aimed at promoting supply chain financing investments, working capital and new investments carried out by private promoters, across a range of eligible sectors. The loan will be deployed directly by TDB or indirectly through various Financial Intermediaries ("FIs"), which TDB works with.
The operation concerns a loan to Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) for onward lending to private sector companies, either directly or through financial intermediaries. The project falls under the remit of the European Union's (EU) external action, the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) and its Investment Framework as well as the African Union's Agenda 2063 and the EU Sub-Saharan Africa Multi-Annual Indicative Programme 2021-2027, which supports a stronger regional and continental economic integration through inclusive economic growth and job creation. The operation will advance several Sustainable Development Goals, too. This loan will support a good number of African businesses impacted by the global disruption in supply value chain.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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