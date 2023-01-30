Darlehen über 28,8 Millionen Lari (10 Millionen Euro) ermöglicht günstige Finanzierungen für georgische KKMU

Erstes Darlehen der EIB in synthetischer Landeswährung mit variablem Zinssatz kommt zu attraktiven und flexiblen Konditionen

EIB Global startet 100-Millionen-Euro-Outreach-Initiative für KKMU im Südkaukasus, um mehr Kredite von kleinen und mittelgroßen Banken in Georgien, Armenien und Aserbaidschan anzustoßen

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union, setzt ihre langfristige Zusammenarbeit mit der Credo Bank, der fünftgrößten Geschäftsbank Georgiens, mit einem fünfjährigen Darlehen über 28,8 Millionen Lari (10 Millionen Euro) fort.

Die Finanzierung wird in synthetischer Landeswährung zu einem variablen Zinssatz bereitgestellt. So profitieren Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) in Georgien von besseren Zinssätzen und sind gegen Wechselkursrisiken geschützt. Mit dem ersten EIB-Darlehen dieser Art ebnet die Bank der EU den Weg für ähnliche Vereinbarungen mit anderen Ländern.

Dies ist das erste Darlehen unter der KKMU-Outreach-Initiative der EIB Global für die Region Südkaukasus, für die insgesamt 100 Millionen Euro vorgesehen sind. Die 2022 unterzeichnete Initiative hilft kleinen und mittelgroßen Banken in Armenien, Aserbaidschan und Georgien, ihr Angebot zu erweitern. Damit verbessert sie die Inklusion und den Zugang zu Krediten für KKMU im Südkaukasus, die bislang noch zu kurz kommen.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Georgien: „Die EIB freut sich, georgische KKMU mit günstigerem Kapital auszustatten, damit diese den Betrieb aufrechterhalten, investieren, den georgischen Arbeitsmarkt stärken und das Wirtschaftswachstum ankurbeln können. Das jüngste Darlehen mit unserem langjährigen Partner Credo Bank wird einige der Probleme im Land mindern, die durch Energie- und Lebensmittelpreisschocks, Inflation, die Pandemie, den Klimawandel und regionale Konflikte verursacht werden. Als Bank der Europäischen Union setzen wir uns für das Wachstum und die Entwicklung Georgiens und bessere Lebensbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger ein.“

Pawel Herczynski, EU-Botschafter in Georgien: „KKMU sind das Rückgrat des EU-Binnenmarkts und tragen maßgeblich zur Resilienz bei. Deshalb begrüße ich die neue Darlehensvereinbarung zwischen der EIB und der Credo Bank sehr. Hoffentlich hilft sie kleineren Unternehmen, sich zu entwickeln, und sich auf dem Markt zu behaupten. Wir freuen uns über diesen wichtigen Beitrag zu einem gerechten und nachhaltigen Wachstum in Georgien.“

Maciej Czura, Leiter der EIB-Regionalvertretung für den Südkaukasus: „Ich freue mich, unsere neueste Finanzierung für KKMU in Georgien bekannt zu geben. Das ist bereits unser drittes Projekt mit der Credo Bank. Damit haben wir gemeinsam mit einheimischen Finanzinstituten insgesamt mehr als 340 Millionen Euro für georgische Unternehmen bereitgestellt. Der erfolgreichen Umsetzung der KKMU-Outreach-Initiative sehe ich gespannt entgegen. Sie wird den Wirtschafts- und Investitionsplan voranbringen.“

Zaza Pirtshkhelava, CEO der Credo Bank: „Wir freuen uns, die erfolgreiche strategische Partnerschaft mit der EIB fortzusetzen. Die neueste Finanzierung hat einen hohen Stellenwert. Sie ermöglicht KKMU, unserem wichtigsten Kundensegment, den Zugang zu erschwinglichen langfristigen Finanzierungen in Landeswährung. Außerdem verringert sie die Abhängigkeit unserer Wirtschaft vom Dollar. Die rasche Arbeit der Projektteams schätze ich sehr – dank ihnen nehmen Georgien und die Credo Bank eine Vorreiterrolle bei der KKMU-Outreach-Initiative für den Südkaukasus ein.“

Papuna Lezhava, Vizegouverneur der georgischen Nationalbank: „Die EIB ist ein herausragendes internationales Finanzinstitut und ein langjähriger Partner Georgiens. Sie treibt die wirtschaftliche und soziale Entwicklung unseres Landes voran. Ihre Mittel in Landes- und Fremdwährung fließen in Sektoren und Projekte mit hoher Entwicklungswirkung. Die zehn Millionen Euro in Landeswährung, die über einen Zeitraum von fünf Jahren für KKMU zur Verfügung stehen, stärken das Geschäftsmodell der Credo Bank. “

Georgien empfängt als erstes Land EIB-Mittel unter neuer Initiative für den Südkaukasus

Das Darlehen wird unter der mit 100 Millionen Euro ausgestatteten KKMU-Outreach-Initiative der EIB Global für den Südkaukasus vergeben. Die Initiative soll kleine und mittelgroße Banken und Finanzintermediäre in Armenien, Aserbaidschan und Georgien unterstützen und so den Wettbewerb im Bankensektor anregen und das Angebot hochwertiger Finanzierungen für KKMU vergrößern. Georgische KKMU profitieren dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit der EIB und der Credo Bank als erstes von der neuen Initiative.

Die Initiative hilft den Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit fortzuführen und resilienter gegenüber Krisen zu werden. Das macht die Wirtschaft des Landes nachhaltiger und stärkt den Finanzsektor. KKMU sind wichtige Motoren für steigende Einkommen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und bessere Lebensstandards. Etwa 6 150 Kredite für KKMU schaffen oder sichern rund 26 500 Arbeitsplätze im Südkaukasus. Das kurbelt das privatwirtschaftliche Wachstum an und fördert die soziale Teilhabe.

Die KKMU-Outreach-Initiative ist Teil der Leitinitiative, mit der die Europäische Union KKMU helfen will, in vollem Umfang von vertieften und umfassenden Freihandelsabkommen zu profitieren. Sie trägt außerdem direkt zu den Zielen des Wirtschafts- und Investitionsplans für die Östliche Partnerschaft sowie den mit der georgischen Regierung vereinbarten Prioritäten bei.

Hintergrundinformationen

Unterstützung der EIB Global für KKMU in Georgien – Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit in Georgien im Jahr 2007 unterstützt die EIB kleine Unternehmen des Landes und kurbelt dadurch Wirtschaftswachstum, Innovation, soziale Teilhabe und die Schaffung von Arbeitsplätzen an. Bislang hat die Bank mehr als 340 Millionen Euro an kleine Unternehmen und Midcaps in Georgien vergeben. Unsere durchgeleiteten Finanzierungen haben über 5 500 Unternehmen erreicht und etwa 44 000 lokale Arbeitsplätze gesichert. Außerdem entstanden dank EIB-Mitteln mehr als 10 000 Jobs. Die EIB steht einheimischen Finanzinstituten bei der Entwicklung neuer Produkte zur Seite und verbessert damit den Zugang von Unternehmen zu Kapital.

Die Credo Bank ist die fünftgrößte Geschäftsbank Georgiens. Über 81 Servicecenter bietet sie 460 000 Kundinnen und Kunden eine umfangreiche Palette innovativer Bankdienstleistungen. Die Bank will georgische Unternehmen und deren Beschäftigte mit erschwinglichen Finanzdienstleistungen dabei unterstützen, eine bessere Zukunft zu schaffen. Anteilseigner der Credo Bank sind internationale Social-Impact- und Entwicklungsfinanzierungsinstitute wie die deutsche Access Microfinance Holding AG, die Schweizer responsAbility Investment Management AG, die niederländische Triodos Investment Management BV und die französische Proparco.