EIF sagt Finanzmittel von 250 Millionen Euro für fünf Private-Equity-Fonds zu: Growth Blue Fund I, PureTerra Ventures, Zintinus Fund I, Suma Capital Climate Impact Fund III und Eiffel Transition Infrastructure Fund. Europaweit sollen 2,5 Milliarden Euro für Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit mobilisiert werden

Fonds finanzieren Projekte in den Bereichen Lebensmittelinnovation, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, blaue Wirtschaft und Wasser

Finanzierungen für Growth Blue Fund I, PureTerra Ventures, Suma Capital Climate Impact Fund III und Eiffel Transition Infrastructure Fund werden aus dem Programm InvestEU unterstützt. InvestEU vereint die Finanzierungsinstrumente der EU unter einem Dach und macht damit die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler

Auf der COP27-Klimakonferenz hat der Europäische Investitionsfonds (EIF), Europas größter Geldgeber für Risikokapital und Private Equity, Investitionsvereinbarungen mit fünf Investmentfonds über insgesamt 247 Millionen Euro unterzeichnet. Damit können die Fonds Klimaschutzmaßnahmen von 2,5 Milliarden Euro auf den Weg bringen, um die Klima- und Energieziele der Europäischen Union zu erreichen.

Die neue Finanzierung leistet einen wichtigen Beitrag zum europäischen Green Deal, mit dem Europa bis 2050 als erster Kontinent klimaneutral werden will, sowie zum REPowerEU-Plan, der die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen verringern und den grünen Wandel beschleunigen soll.

Mit den Finanzierungszusagen, die durch das Programm InvestEU unterstützt werden, können die Fonds einen ersten Zeichnungsschluss oder die angestrebte Fondsgröße erreichen.

Die Mittelzusagen des EIF im Einzelnen:

28 Millionen Euro für den Growth Blue Fund I, einen Private-Equity-Fonds für die blaue Wirtschaft, der die nachhaltige wirtschaftliche Nutzung der Meere fördert. Der Fonds wird hauptsächlich in portugiesische kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen investieren

30 Millionen Euro für PureTerra Ventures, einen Wachstumsfonds für Wassertechnologie, der EU-weit in kleine und mittlere Unternehmen investiert, die bahnbrechende Technologien für eine neuartige Nutzung, Konservierung und Aufbereitung von Wasser entwickeln. PureTerra ist der erste auf Wasser spezialisierte Fonds seiner Art in Europa und das erste Wasser-Investment im Risikokapitalportfolio des EIF

39 Millionen Euro für den Zintinus Fund I, einen Risikokapitalfonds für Wachstumsinvestitionen, der europaweit in nachhaltige Lebensmittelinnovationen, insbesondere alternative Proteine, Functional Food, naturbelassene Lebensmittel und Verringerung von Lebensmittelabfällen investiert

75 Millionen Euro für den Suma Capital Climate Impact Fund III, einen Infrastrukturfonds, der Projekte in den Bereichen grüne Energiewende und Kreislaufwirtschaft vor allem in Spanien finanziert

75 Millionen Euro für den Eiffel Transition Infrastructure Fund, einen innovativen Fonds, der eine Eigenkapitalbrücke für Infrastrukturanlagen im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa bereitstellen soll

Die unterzeichneten Vereinbarungen sind ein klares Signal für den künftigen Kurs des EIF. Der EIF spielt eine Schlüsselrolle für den Beitrag der EIB-Gruppe zur Umsetzung von REPowerEU. Mit einem speziellen zusätzlichen Finanzrahmen wird sich der EIF an Fonds beteiligen, die innovative Unternehmen und den Weg der Europäischen Union zur Klimaneutralität unterstützen.

Alessandro Tappi, Chief Investment Officer des EIF: „Die Agenda der Europäischen Union für den grünen Wandel hat für den EIF und die EIB-Gruppe höchste Priorität. Angesichts der aktuellen Energiekrise ist dieses Thema dringender denn je. Wir freuen uns daher sehr über unsere Beteiligung an fünf Fonds, die in einer Vielzahl von Sektoren – von Wasser über Nahrungsmittel bis hin zur Infrastruktur – einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten werden. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarungen auf der COP27 ist ein starkes Signal für den Markt, dass Investitionen in grüne Geschäftsmodelle und Technologien möglich und für unsere gemeinsame Zukunft unerlässlich sind.“

Gelsomina Vigliotti, EIB Vizepräsidentin und Mitglied des Verwaltungsrats des EIF: „Mit der heutigen Zusage werden 2,5 Milliarden Euro an privatwirtschaftlichen Klimainvestitionen angestoßen – ein gutes Beispiel dafür, wie die Expertise und die strategische Ausrichtung von Risikokapital- und Private-Equity-Fonds genutzt werden können, um High-Impact-Investitionen für das Klima zu beschleunigen.“

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Umwelt- und Klimaschutzfinanzierungen und Mitglied des Verwaltungsrats des EIF: „Mit seiner heutigen Finanzierungszusage für Investitionen des Privatsektors bringt der EIF den Einsatz grüner Technologien voran und fördert die Entwicklung innovativer Lösungen zur Erreichung der europäischen Klimaziele. Dies zeigt, dass die EIB-Gruppe ihr Engagement für Klimafinanzierungen zur Bewältigung der Klimakrise stetig ausweitet.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Der grüne Wandel muss beschleunigt werden. Er darf nicht hinausgezögert werden. Das Programm InvestEU zielt darauf ab, private Investitionen zu mobilisieren und die erforderlichen Anstrengungen für einen erfolgreichen Übergang stärker zu unterstützen. Die unterzeichneten Vereinbarungen sind dafür ein klarer Beleg und zeigen, welche Rolle InvestEU bei der Verwirklichung nachhaltiger Investitionsprojekte in der gesamten Europäischen Union spielt.“

Miguel Herédia, Geschäftsführer von Growth Blue: „Growth Blue unterstützt die Vision eines nachhaltigeren Wirtschaftsmodells und engagiert sich für die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft und der Produktionsmethoden. Wir sind überzeugt, dass den Ozeanen bei dieser ökologischen Wende eine entscheidende Rolle zukommt. Schließlich gibt es kaum Alternativen, um die infolge wachsender Bevölkerungszahlen steigende Nachfrage nach Proteinen, Energie oder neuen Rohstoffen zu decken. Zugleich müssen wir die Meere vor den Auswirkungen des derzeitigen Wirtschaftsmodells schützen. Wir glauben, dass wir das schaffen können, indem wir unseren Investoren beides bieten: Nachhaltigkeit und Rendite.“

„Wasser ist die Grundlage des Lebens, dennoch wird sein Wert von den meisten nicht richtig erkannt. Der Wasserkreislauf als Ganzes ist gestört und seine Reparatur längst überfällig“, so Job van Schelven, Partner bei PureTerra Ventures. „Der Europäische Investitionsfonds teilt das Ziel von PureTerra, allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Wir von PureTerra sind InvestEU und dem Dutch Future Fund dankbar, dass sie die Bedeutung von Wasser-Expertise und unternehmerischer Erfahrung für die Entwicklung von Lösungen mit größtmöglicher Wirkung anerkennen. Mit seinem Engagement für Wasser ist der Europäische Investitionsfonds auf den Finanzmärkten führend und zeigt, dass die Wasserkrise auch Chancen bietet.“

„Die Transformation des Lebensmittelsektors ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, aber sie birgt auch große Chancen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, junge Unternehmen in diesem Bereich zu unterstützen und sie bei ihrem Wachstum zu begleiten. Dass wir dabei auf den EIF als Partner zählen können, ist ein Privileg und eine große Ermutigung“, so Olaf Koch, Partner bei Zintinus.

Enrique Tombas, CEO des Suma Capital Climate Impact Fund III: „Wir freuen uns, dass der EIF unseren Infrastruktur-Impact-Fonds der dritten Generation beim Kampf gegen den Klimawandel unterstützt. Wir haben diesen Tätigkeitsbereich in den letzten zehn Jahren aufgebaut, weil wir uns für das einsetzen wollen, woran wir glauben: eine Zukunft, die chancengerechter und klimaneutral ist.“

Pierre-Antoine Machelon, Leiter der Infrastruktur-Sparte bei Eiffel: „Mit der Bereitstellung von dringend benötigtem Eigenkapital für mittelständische unabhängige Stromerzeuger und Entwickler erneuerbarer Energien beschleunigt der Eiffel Transition Infrastructure Fund den Aufbau neuer Kapazitäten für erneuerbare Energien. Dies fördert die Energiesouveränität in Europa und hat positive Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen und den Klimaschutz.“

Die Finanzierungen wurden am Rande der COP27 bei einer Nebenveranstaltung des EIF zum Thema „Der Beitrag europäischer Risikokapital-, Private-Equity- und Infrastrukturfonds zum Grünen Deal der EU“ unterzeichnet. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti eröffnet und von Alessandro Tappi, Chief Investment Officer des EIF, moderiert wurde, stand die Frage, welche Haupthindernisse einer Ausweitung der Investitionen in die Energiewende im Weg stehen. An der Podiumsdiskussion nahmen Vertreter dreier vom EIF unterstützter Fonds teil, die dezidierte grüne Strategien verfolgen: Nicolaus Piau, Mitbegründer und CEO von TiLT Capital Partners, Julia Padberg, Partnerin bei SET Ventures und Michal Kurtyka, Strategieberater bei der Eiffel Investment Group.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur EIB-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte, die genau auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. Er trägt zu den EU-Zielen für Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung bei.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Growth Blue ist ein vom Europäischen Investitionsfonds unterstützter Private-Equity-Fonds, der sich ausschließlich an Unternehmen in der blauen Wirtschaft richtet, die Meeresressourcen auf nachhaltige Weise für wirtschaftliches Wachstum nutzen wollen. Der Fonds hat seinen Schwerpunkt in Portugal, weil das Land für die anvisierten Sektoren, insbesondere Nahrungsmittel und Energie, einige Wettbewerbsvorteile bietet.

PureTerra Ventures ist der einzige Investmentfonds, der ausschließlich disruptive Wassertechnologien finanziert. PureTerra Ventures investiert in aussichtsreiche, innovative Wassertechnologien, die geeignet sind, die bestehende Wertschöpfungskette zu verändern, zu verbessern oder zu ersetzen. Der Fonds konzentriert sich dabei auf Unternehmen, die sich durch engagierte und erfahrene Führungskräfte, starke geistige Eigentumsrechte, eine herausragende Marktposition sowie erhebliches Wachstumspotenzial auszeichnen. Als aktiver Investor stellt er Wachstumskapital zur Verfügung und unterstützt Unternehmen mit seinem globalen Netzwerk und seiner Kenntnis der Wasserbranche bei der Realisierung von Wachstumschancen.

ZINTINUS ist ein Wachstumskapitalfonds für Lebensmitteltechnologie mit Sitz in Berlin, der seinen Schwerpunkt auf alternative Proteine, Functional Food, naturbelassene Lebensmittel und die Verringerung von Lebensmittelabfällen gelegt hat. Mit Know-how, Erfahrung und seinem Netzwerk will der Fonds zu einer Transformation der Lebensmittelsysteme beitragen und die Basis für eine bessere Wertschöpfung entlang der gesamten Kette schaffen – zum Nutzen nicht nur der Konsumenten, sondern auch der Umwelt und der Investoren.

Suma Capital ist ein unabhängiger alternativer Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsinvestitionen in drei verschiedenen Bereichen: Infrastruktur, Wachstum und Risikokapital. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 700 Millionen Euro ist Suma Capital ein etablierter europäischer Akteur im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen. Seine wegweisende Infrastruktursparte unterstützt seit zehn Jahren Eigenkapitalinvestitionen für die Energiewende und die Kreislaufwirtschaft. Ziel ist es, nicht nur finanzielle, sondern auch ökologische und soziale Renditen zu erzielen. Der SC Climate Impact Fund III FCRE folgt auf zwei vorangegangene erfolgreiche Impact-Fonds und ist gemäß EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR-Verordnung) ein Fonds im Sinne des Artikels 9. Sein Zielvolumen beträgt 300 Millionen Euro.

Die Eiffel Investment Group ist ein Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 4,5 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2022, einschließlich nicht in Anspruch genommener Zusagen). Zu den Kunden der Eiffel Investment Group gehören sowohl große institutionelle Anleger (Versicherungen, Investmentfonds, Pensionskassen, Banken, große Family Offices und öffentliche Anleger) als auch Privatpersonen, die über Finanzintermediäre bedient werden. Die Eiffel Investment Group verfügt über profunde Branchenkenntnisse, insbesondere auf dem Gebiet der Energiewende, aber auch in den Bereichen Gesundheit, Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Digitales. Sie finanziert Unternehmen und deren Vermögenswerte über vier Hauptstrategien: Private Debt, Energiewende-Infrastruktur, Private Equity sowie börsennotierte Aktien und Kredite. Erklärtes Ziel der Eiffel Investment Group ist es, in eine nachhaltige Welt zu investieren. Ihre Anlagestrategien sind nicht nur auf eine gute finanzielle Performance ausgerichtet, sondern sollen sich auch positiv auf die Umwelt und die Gesellschaft niederschlagen.

Die EIB auf der COP27

Besuchen Sie unsere Website zur Weltklimakonferenz mit allen Informationen über die EIB auf der COP27. Darüber hinaus ist die EIB ist mit einem Pavillon im Side-Event-Bereich der Blauen Zone vertreten und führt verschiedene Begleitveranstaltungen durch. Mehr dazu finden Sie im Veranstaltungsprogramm. Auf unserer virtuellen Teilnehmerplattform können Sie sich die Veranstaltungen live oder als Aufzeichnung ansehen und am Networking teilnehmen. Mit einer einfachen zweistufigen Anmeldung sind Sie immer auf dem Laufenden.

Das Programm InvestEU für mehr Investitionen in der EU mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für wichtige langfristige Finanzierungen, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Green Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.