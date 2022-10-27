Größte EIB-Finanzierung für schnelle Telekommunikation in Afrika

Mehr als 74 Millionen Menschen profitieren von modernerer digitaler Kommunikation

Bessere 4G-Kapazitäten und -Abdeckung in den Bundesstaaten Lagos und Ogun

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen von 100 Millionen Euro an die MTN Nigeria Communications Plc (MTN Nigeria) vergeben. Das Telekommunikationsunternehmen wird damit sein Netz ausbauen. Die Investition beschleunigt die 4G-Abdeckung in Nigeria und sorgt für einen flächendeckenderen Breitbandzugang in Einklang mit der Strategie „Ambition 2025“ von MTN.

Die bislang größte Finanzierung der EIB für den Ausbau mobiler Telekomnetze in Afrika fördert die Bemühungen von MTN Nigeria um digitalen Wandel und Inklusion. Sie erhöht die Netzwerkkapazität im ganzen Land, um den zunehmenden Datenverkehr zu bewältigen und die Abdeckung in den Bundesstaaten Lagos und Ogun zu verbessern.

Karl Toriola, Chief Executive Officer von MTN Nigeria: „Wir wollen Nigeria mit wegweisenden digitalen Lösungen voranbringen. Dafür müssen wir unsere Infrastruktur laufend modernisieren und ausbauen, damit wir ausgezeichnete Dienstleistungen anbieten können. Das 100-Millionen-Euro-Darlehen der EIB beschleunigt den 4G-Ausbau, stärkt die Netzwerkkapazitäten und ermöglicht Innovationen für unsere Kundinnen und Kunden.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Große Investitionen in Telekomnetze sorgen maßgeblich für zuverlässige Verbindungen und erleichtern das tägliche Leben und die wirtschaftlichen Aktivitäten. Die EIB mobilisiert wegweisende digitale Investitionen in Afrika und freut sich, den ehrgeizigen Netzausbau von MTN Nigeria mit 100 Millionen Euro zu unterstützen.“

Samuela Isopi, Botschafterin der Europäischen Union für Nigeria und die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten: „Der digitale Wandel bietet Afrika enorme Chancen, und die Digitalisierung ist eine der Prioritäten der Partnerschaft der EU mit Afrika. Das Rekorddarlehen der EIB, der Bank der EU, für Investitionen von MTN Nigeria sorgt für bessere Dienste, schafft wirtschaftliche Chancen und verbessert die Lebensbedingungen im Land.“

In den vergangenen fünf Jahren unterstützte die EIB wegweisende Investitionen von über 2,5 Milliarden Euro in die Digitalisierung in Afrika.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

MTN Nigeria

MTN Nigeria ist einer der größten Kommunikationsdienstleister Afrikas. Das Unternehmen verbindet 74 Millionen Menschen im ganzen Land – untereinander und mit der Welt. Unter dem Motto, dass alle ein vernetztes, modernes Leben verdienen, ist MTN Nigeria seit der Gründung im Jahr 2001 führend in Abdeckung, Kapazitäten und Innovation. MTN Nigeria gehört zur MTN-Gruppe, einem multinationalen Telekommunikationskonzern, der in 19 Ländern in Afrika und dem Nahen Osten aktiv ist.