Eine Delegation der Europäischen Investitionsbank (EIB), der Bank der Europäischen Union, besucht Anfang nächster Woche unter der Leitung von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti zwei Tage lang Malta. Damit will die EIB die Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern stärken, neue Mittel für den Telekommunikationssektor ankündigen und das InvestEU-Programm im Land anstoßen.

Gelsomina Vigliotti besucht das Land zum ersten Mal, seitdem sie im Oktober 2021 zur EIB-Vizepräsidentin ernannt wurde.

Die Bank der EU fördert die maltesische Wirtschaft seit 1979. Bislang hat sie mehr als 710 Millionen Euro für Energie, Wasser, Telekommunikation, Infrastruktur und Investitionen des Privatsektors bereitgestellt. EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Wir freuen uns darauf, weitere Finanzierungsmöglichkeiten für den öffentlichen und den privaten Sektor zu besprechen, mit denen die EIB das Land noch mehr unterstützen kann.“

5. September (12.30–13.30 Uhr MEZ): Bekanntgabe eines Darlehens für Maltas Telekomsektor

Die EIB wird eine wichtige Finanzierung für den maltesischen Telekommunikationssektor bekannt geben. Die Mittel sind für den Aufbau hochmoderner 5G-Mobilfunkinfrastruktur und eine schnellere Hochgeschwindigkeitsanbindung in dem Land gedacht.

Die Unterzeichnung findet am 5. September um 12.30 Uhr in der maltesischen Handelskammer in Valletta statt.

5. September (14.00–17.00 Uhr MEZ): Finanzierung des Übergangs zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft – eine von der maltesischen Zentralbank und der EIB organisierte Veranstaltung

EIB-Vizepräsidentin Vigliotti, Chefvolkswirtin Debora Revoltella und Gilles Badot, Direktor für Finanzierungsoperationen, sprechen auf der Veranstaltung „Finanzierung des Übergangs zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft“, die gemeinsam von der maltesischen Zentralbank und der EIB organisiert wird. Thema sind der Investitionsbedarf und die Investitionsprioritäten Maltas nach der Coronapandemie und wie die strukturelle Anpassung der Wirtschaft im Zuge des grünen und digitalen Wandels das Land widerstandsfähiger gegen aktuelle und künftige Schocks macht.

6. September (9.00–13.00 Uhr MEZ): Start des InvestEU-Programms in Malta

Die Vertretung der Europäischen Kommission in Malta und die EIB-Gruppe freuen sich, das InvestEU-Programm am 6. September 2022 in Valletta auf den Weg zu bringen. InvestEU, das neue Leitprogramm zur Förderung von Investitionen in der Europäischen Union, mobilisiert umfangreiche öffentliche und private Mittel für langfristige Finanzierungen, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen.

