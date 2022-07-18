HDB ist eines der beiden neuen Mitglieder im D20 Long-Term Investors Club

Präsident Hoyers Mandat wird am Rande des G20-Treffens der Finanzministerinnen und Zentralbankgouverneure im indonesischen Denpasar um zwei Jahre verlängert

D20-LTIC arbeitet im G20-Rahmen, um mehr längerfristige, grüne und nachhaltige Investitionen, schnellere wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltiges Wachstum weltweit zu fördern

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer hat die Hellenic Development Bank (HDB) als neues Mitglied des D20 Long-Term Investors Club (D20-LTIC) begrüßt. Hoyers Mandat als Co-Vorsitzender wurde vom Lenkungsausschuss um zwei weitere Jahre verlängert.

Der D20-LTIC-Lenkungsausschuss tagte am Rande des G20-Treffens der Finanzminister und Zentralbankgouverneurinnen im indonesischen Denpasar. Bei dieser Gelegenheit wurden die HDB und Indonesiens Einrichtung für Infrastrukturentwicklung PT SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) als neue Mitglieder aufgenommen.

Der D20-LTIC arbeitet im Rahmen der G20, um langfristige Finanzierungen für die weltweite wirtschaftliche Entwicklung und ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. EIB-Präsident Hoyer führt seit 2019 zusammen mit Ibrahim Almojel, dem CEO des Saudi Industrial Development Fund (SIDF), gemeinsam den Vorsitz des Clubs.

Mit den beiden neuen Mitgliedern besteht der D20-LTIC nun aus 24 Organisationen, darunter langfristige Investoren wie die EIB, die deutschen und italienischen Förderbanken KfW und CDP, der SIDF und weitere große Finanzinstitute, die Projekte zur wirtschaftlichen Einwicklung finanzieren, Staatsfonds, Pensionsfonds, öffentliche Rentenkassen und Versicherungsfonds.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Es ist mir eine besondere Ehre, dass mein Mandat an der Spitze des D20-LTIC beim heutigen Treffen in Denpasar um zwei Jahre verlängert wurde. Damit bekundet die internationale Investorengemeinschaft ihr Vertrauen in die EIB, in die EIB Global und in beider Fähigkeit, den großen Investitionsherausforderungen unserer Zeit mit wirksamen Lösungen zu begegnen. Infrastrukturinvestitionen können ein wichtiger Motor für die nachhaltige und soziale Entwicklung der Weltwirtschaft sein – wenn sie grün, nachhaltig und sozial verantwortungsvoll sind. Investitionen in existenzielle Infrastruktur zu mobilisieren und eine stärkere Zusammenarbeit bei der Projektvorbereitung und bei der Entwicklung flexiblerer Finanzierungsinstrumente sind meine Top-Prioritäten auf G20-Ebene.“

Präsident Hoyer weiter: „Ich freue mich, die Hellenic Development Bank als Mitglied des D20-LTIC begrüßen zu dürfen. Die HDB und die EIB-Gruppe verbindet ein gemeinsames Ziel: Wir wollen sicherstellen, dass Unternehmen in Griechenland auf Finanzierungen zugreifen, innovativ sein, Arbeitsplätze schaffen und den durch Covid-19 noch verschärften Herausforderungen standhalten können. Die HDB ist eine wichtige Finanzierungsquelle für griechische KMU und Banken. Sie ist in der Lage, Geschäftsrisiken zu übernehmen, die Geschäftsbanken normalerweise nicht akzeptieren. Vom D20-LTIC, seinem Wissen, seiner Expertise und seinen intelligenten Finanzierungsinstrumenten, die den Finanzierungszugang kleiner Betriebe stärken und Unternehmertum fördern, können die HDG und die Menschen in Griechenland gleichermaßen profitieren.“

Athina Chatzipetrou, Verwaltungsratsvorsitzende und CEO der HDB: „Wir freuen uns, dass die Hellenic Development Bank in den D20 Long-Term Investors Club aufgenommen wurde. Als Entwicklungsbank teilen wir dieselben Werte und unterstützen nachhaltiges Wirtschaftswachstum. In unserer Vielfalt liegt die Stärke unseres Engagements. Wir werden uns weiterhin einsetzen, damit wirtschaftliche Ungleichheiten kleiner und Entwicklungsergebnisse besser werden. Gründerinnen und Gründer sollen leichter Kapital erhalten. Den wachsenden Herausforderungen stellen wir uns mit smarten Finanzierungsinstrumenten, mehr Synergien und starken Partnerschaften.“

Ein globaler Wegbereiter für grüne und nachhaltige Investitionen

Der D20-LTIC arbeitet mit der G20 und anderen wichtigen multilateralen Plattformen zusammen, um durch Fachwissen, Vordenkerschaft und Best Practice weltweit grüne und nachhaltige Investitionen zu mobilisieren. Ihren Mitgliedern dient die Organisation als Forum, wo wertvolles Wissen und Beiträge zu globalen Investitionen ausgetauscht werden.

Der D20-LTIC setzt sich für mehr grüne und nachhaltige Infrastrukturinvestitionen rund um den Globus ein und mobilisiert private Investoren für Projekte des öffentlichen Sektors.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Hellenische Entwicklungsbank (HDB) kooperiert als nationales Entwicklungsinstitut eng mit dem griechischen Bankensektor. Sie unterstützt Griechenlands Betriebe, die eine tragende Säule des Wachstums der Volkswirtschaft sind. Mit eigenen Finanzprodukten und -instrumenten will die HDB Finanzierungslücken schließen und den Kreditzugang von Unternehmerinnen und Unternehmern sichern. Sie sieht sich als führende Entwicklungsinstitution, die Unternehmen auf dem Weg zum Geschäftserfolg begleitet und ein faires, inklusives und nachhaltiges Umfeld fördert.