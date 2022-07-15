Das Mandat von Präsident Hoyer als Vorsitzender des Clubs wurde um zwei Jahre verlängert; das wurde am Rande des G20-Treffens der Finanzministerinnen und ‑minister und Zentralbankspitzen in Denpasar, Indonesien, entschieden

Der D20-LTIC arbeitet im Rahmen der G20, um längerfristige, grüne und nachhaltige Investitionen und weltweit eine schnellere wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltiges Wachstum zu erleichtern

Zwei neue Clubmitglieder: die Griechische Entwicklungsbank und PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI) Indonesien

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer bleibt Mitvorsitzender des D20 Long-Term Investors Club (D20-LTIC), nachdem der Lenkungsausschuss beschloss, sein Mandat um zwei weitere Jahre zu verlängern. Der D20-LTIC-Lenkungsausschuss tagte am Rande des G20-Treffens der Finanzministerinnen und Zentralbankgouverneure in Denpasar, Indonesien. Er begrüßte dabei auch zwei neue Mitglieder: die Griechische Entwicklungsbank und PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI), die staatliche indonesische Einrichtung für Infrastrukturentwicklung.

Der D20-LTIC arbeitet im Rahmen der G20, um langfristige Finanzierungen für die weltweite wirtschaftliche Entwicklung und ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. EIB-Präsident Hoyer führt seit 2019 zusammen mit Ibrahim Almojel, dem CEO des Saudi Industrial Development Fund (SIDF), dessen Mandat ebenfalls um zwei Jahre verlängert wurde, den gemeinsamen Vorsitz des D20-LTIC.

Mit den zwei neuen Mitgliedern besteht der D20-LTIC nun aus 24 Einrichtungen, darunter langfristige Kreditgeber wie die EIB, die deutschen und italienischen Förderbanken KfW und CDP, der saudische SIDF und weitere große Finanzinstitute, die wirtschaftliche Einwicklung finanzieren, Staatsfonds, Pensionsfonds, öffentliche Rentenkassen und Versicherungsfonds.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Ich freue mich sehr, dass mein Mandat an der Spitze des D20-LTIC heute in Denpasar um zwei Jahre verlängert wurde. Das zeigt ganz klar, dass die internationalen Kreditgeber auf wirksame Lösungen der EIB und ihres neuen Geschäftsbereichs EIB Global für die großen Investitionsherausforderungen unserer Zeit vertrauen. Investitionen in die Infrastruktur können eine starke Triebfeder für eine nachhaltige und soziale Entwicklung der Weltwirtschaft sein, soweit solche Investitionen grün, nachhaltig und sozial verantwortungsvoll sind. Meine obersten Prioritäten sind die Partnerschaft mit der G20, um wichtige Infrastrukturinvestitionen zu mobilisieren, sowie eine verstärkte Zusammenarbeit bei passgenauen Finanzierungsinstrumenten und der Projektvorbereitung.“

Ein globaler Wegbereiter für grüne und nachhaltige Investitionen

Der D20-LTIC arbeitet mit der G20 und anderen wichtigen multilateralen Plattformen zusammen, um weltweit grüne und nachhaltige Investitionen zu mobilisieren. Dafür stellt er Expertenwissen, Denkanstöße und Best-Practice-Lösungen bereit. Die Organisation bietet ihren Mitgliedern auch ein Forum, um wertvolles Wissen und Erkenntnisse über globale Investitionen auszutauschen.

Der D20-LTIC setzt sich für weltweit mehr grüne und nachhaltige Infrastrukturinvestitionen ein und mobilisiert wichtige private Investitionen für Projekte des öffentlichen Sektors.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europe eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

