Internationale Bankengruppen vertrauen weiter auf Potenzial der Region – vor allem Tschechien, Ungarn, Polen und Rumänien – und auf höhere Rentabilität

Wahrscheinlich Verknappung des Kreditangebots in den nächsten sechs Monaten und Verschlechterung der Kreditqualität

Kleine Firmen am stärksten betroffen

Die Länder in Mittel-, Ost- und Südosteuropa leiden besonders unter den Folgen des Krieges. Angespanntere finanzielle Beziehungen zu Russland, Flüchtlingsströme, Abhängigkeit von ausländischen Direktinvestitionen und Energieabhängigkeit dämpfen die Erwartungen. Die Banken berichten von einer möglichen Verknappung des Kreditangebots und erwarten eine Verschlechterung der Kreditqualität. Ungeachtet der Unsicherheit und wachsenden Risiken haben die internationalen Bankengruppen weiterhin Vertrauen in das Potenzial der Region. Sie signalisieren Zuversicht, was ihre strategischen Pläne für das Geschäft in der Region und eine höhere Rentabilität betrifft: Zwei Drittel wollen ihre Tätigkeit aufrechterhalten, ein Drittel erwartet in einigen Ländern sogar eine selektive Ausweitung des Geschäfts. Dabei sind einige der führenden Bankengruppen in der Region auch direkt in Russland, Belarus und der Ukraine präsent.

Das sind einige der wichtigsten Ergebnisse der Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken in Mittel‑, Ost- und Südosteuropa. Die Umfrage fand im März 2022 statt und liefert erste Einblicke in die Auswirkungen des Krieges auf das Kreditgeschäft in der Region.

EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella: „Die neue Kreditgeschäft-Umfrage der EIB lässt erste Anzeichen einer Verknappung der Finanzmittel in der Region erkennen. Kleine und mittlere Firmen und junge Unternehmen werden das in den nächsten Monaten als Erste zu spüren bekommen. Den Finanzsektor zu vertiefen und ihn weiter für Innovationsfinanzierungen zu öffnen, bleibt daher vorrangig.“

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die verstärkten geopolitischen Spannungen verdüstern den wirtschaftlichen Ausblick, was sich negativ auf die Finanzierungskonditionen in den meisten Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas auswirken wird. Am härtesten wird es kleine und mittlere Unternehmen treffen. Fast die Hälfte unserer Finanzierungen, rund 45 Milliarden Euro, gingen im letzten Jahr an kleine und mittlere Firmen. Da von einer Verknappung des Kreditangebots auszugehen ist, setzt sich die EIB-Gruppe entschieden für einen ungebrochenen Zugang zu Finanzierungen entweder direkt oder über Partnerinstitute in der Region ein.“

Der Krieg in der Ukraine: ein neuer Wendepunkt

Nach einer deutlichen Verbesserung von Kreditangebot und ‑nachfrage, Finanzierungs- und Kreditqualität melden Banken in Mittel-, Ost- und Südosteuropa jetzt einen Wendepunkt. Die geopolitische Unsicherheit belastet die Erwartungen. Trotz der erheblichen Auswirkungen der Coronakrise zog die Kreditnachfrage 2021 wieder an, und die Vergabekriterien begannen sich Ende 2021, Anfang 2022 langsam zu lockern. Die umfangreichen Maßnahmen der einzelnen Länder und der EU-Institutionen gegen die Krise verhinderten einen radikalen Fremdmittelabbau. Der Krieg in der Ukraine beeinflusst die Erwartungen der Banken jedoch negativ. Die Nachfrage der Bankkunden dürfte stark bleiben, aber weniger auf Investitionsfinanzierungen und stärker auf Betriebsmittel ausgerichtet sein. Das Kreditangebot scheint dagegen knapper zu werden. Angesichts der Unsicherheit darüber, wie die Märkte auf die Krise reagieren, der Fragezeichen hinter staatlichen Maßnahmen und des Inflationsdrucks trüben sich die Erwartungen der Banken ein.

Ausblick der Banken in der Region