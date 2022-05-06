Neue Zusammenarbeit mit CCA Bank und Commercial Bank Cameroon in Jaunde vereinbart

EIB hilft kamerunischen Unternehmen bei der Erholung von der Coronakrise

Bislang umfangreichste Finanzierung der EIB für Investitionen des privaten Sektors in Kamerun

Die Europäische Investitionsbank hat heute offiziell langfristige Finanzierungen über 27 Millionen Euro für Unternehmensinvestitionen in Kamerun zugesagt, um die wirtschaftliche Resilienz nach der Coronakrise zu stärken.

Dies ist der bislang größte Beitrag der EIB zu privaten Investitionen in Kamerun und Ausdruck der verstärkten Zusammenarbeit der Bank mit afrikanischen Finanzierungspartnern.

Die zwei neuen Durchleitungsdarlehen werden von führenden lokalen Partnern verwaltet, 15 Millionen Euro von der CCA Bank und 12 Millionen Euro von der Commercial Bank of Cameroon.

Dank der Unterstützung der Europäischen Union, die die Wettbewerbsfähigkeit des kamerunischen Privatsektors im Rahmen breiterer Bemühungen fördern will, profitieren die Kreditnehmer von niedrigeren Finanzierungskosten.

Durch die neue Partnerschaft der Europäischen Investitionsbank, der weltweit größten supranationalen Bank, mit der CCA Bank und der Commercial Bank of Cameroon erhalten Unternehmen landesweit besseren Zugang zu langfristigen Fremdmitteln. Basis sind die enge Zusammenarbeit in den letzten Jahren bei privaten Investitionen in Afrika und die Kooperation mit führenden Finanzierungspartnern nach Best-Practice-Standards in Kamerun.

Mit der neuen Finanzierung werden landesweit Unternehmensinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Dienstleistungssektor und im Handel gefördert.

Die jüngste Kooperation der EIB zur Unterstützung von Unternehmensinvestitionen in Kamerun wurde von EIB-Vizepräsident Thomas Östros, dem CEO der CCA Bank Alexis Megudjou und dem CEO der Commercial Bank of Cameroon Léandre Djummo in Jaunde offiziell angekündigt. Anwesend waren außerdem der kamerunische Finanzminister Louis Paul Motazé, der Minister für kleine und mittlere Unternehmen Achille Bassilekin III, der Minister für Wirtschaft, Planung und Regionalentwicklung Alamine Ousmane Mey und der EU-Botschafter Philippe Van Damme.

Minister für Wirtschaft, Planung und Regionalentwicklung Alamine Ousmane Mey: „Wir wollen im Rahmen unserer nationalen Entwicklungsstrategie (SND30) vor allem verstärkt das private produzierende Gewerbe unterstützen. Unter diesem Gesichtspunkt hat der Staat die Pflicht, einen optimalen und förderlichen Rahmen für die Entwicklung des Unternehmertums zu schaffen, insbesondere für die vorrangigen Zielgruppen der jungen Menschen und der Frauen. Die Durchleitungsdarlehen in Gesamthöhe von mehr als 17,7 Milliarden CFA-Franc im Kontext des kamerunischen Programms zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit werden helfen, die Widerstandsfähigkeit eines von Covid-19 schwer getroffenen Sektors zu stärken.“

Achille Bassilekin III, Minister für kleine und mittlere Unternehmen, Sozialwirtschaft und Handwerk: „Die heute geschlossene Finanzierungsvereinbarung wird die Produktionskapazitäten unserer KMU insbesondere im verarbeitenden Gewerbe stärken und die Erholung nach der Coronakrise beschleunigen. So kann sichergestellt werden, dass KMU Zugang zu Finanzmitteln erhalten und die Agenda für den wirtschaftlichen Strukturwandel unseres Landes anführen.“

Léandre Djummo, Generaldirektor der Commercial Bank of Cameroon: „Unternehmen in ganz Kamerun haben unter der Covid-19-Pandemie gelitten. Die Commercial Bank unterstützt private Investitionen im Land und ermöglicht es den Unternehmen, insbesondere denen im verarbeitenden Gewerbe, in die Zukunft zu investieren und neue wirtschaftliche Chancen zu schaffen. Die Europäische Investitionsbank hat bereits zugesagt, neue langfristige Finanzierungen von 14 Millionen Euro für Geschäftsleute und Unternehmen in Kamerun zu unterstützen. Die EIB hat der Commercial Bank of Cameroon gerade ein neues Darlehen von 12 Millionen Euro für Unternehmen gewährt, sodass insgesamt 26 Millionen Euro an Finanzierungen zur Verfügung stehen. Mit den 12 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank und einer Garantie der EU an die Commercial Bank of Cameroon können wir über unsere Filialen im ganzen Land neue Kredite an den Privatsektor vergeben.“

Thomas Östros, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Ein besserer Zugang von Unternehmen zu Fremdmitteln ist wesentlich, um die durch Covid-19 verstärkten wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die jüngste Zusammenarbeit der EIB mit führenden Finanzierungspartnern hier in Kamerun zeigt, wie die Europäische Union und ihre Partner in Afrika gemeinsam gegen Covid-19 vorgehen und sicherstellen, dass der Privatsektor investiert, wächst und Arbeitsplätze schafft. Wir freuen uns, im Rahmen von Team Europe der CCA Bank 15 Millionen Euro und der Commercial Bank of Cameroon 12 Millionen Euro für neue private Kredite bereitzustellen. Das soll Investitionen anschieben und Arbeitsplätze schaffen, damit sich Kamerun schneller von der Coronakrise erholt.“

Botschafter Philippe Van Damme, Leiter der EU-Delegation in Kamerun: „Die Europäische Investitionsbank unterstützt gezielt den Privatsektor in Afrika. Die Kooperation von Team Europe mit der Europäischen Investitionsbank wird den Zugang kamerunischer Unternehmen zu Krediten verbessern. Das neue 27-Millionen-Euro-Programm mit der CCA Bank und der Commercial Bank of Cameroon fördert Beschäftigung und Wachstum und ermöglicht es kamerunischen Unternehmen, in den kommenden Jahren neue Geschäftschancen zu nutzen.“

Förderung von Investitionen kamerunischer Unternehmen in schwierigen Zeiten

Die zwei Durchleitungsdarlehen mit sieben Jahren Laufzeit an die CCA Bank und die Commercial Bank of Cameroon sind für die Kreditvergabe in Kameruns Privatsektor bestimmt. Im Mittelpunkt stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

So können Finanzierungen mit längeren Laufzeiten vergeben werden, die der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Investitionen besser entsprechen.

EIB-Soforthilfe für Kamerun zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz in der Pandemie

Mit dieser neuen Zusammenarbeit unterstützt die EIB erstmals Unternehmensinvestitionen über die CCA Bank und bereits das zweite Mal über die Commercial Bank of Cameroon. Es handelt sich außerdem um die erste Finanzierung für den Privatsektor seit zwei Jahren in Kamerun.

Das Programm ist Teil des verstärkten Engagements der EIB in ganz Afrika, damit Unternehmen angesichts der beispiellosen Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Handel weiter Zugang zu Krediten haben. Die Hilfen wurden im April 2020 von den Finanzministerinnen und Finanzministern der Europäischen Union beschlossen – nur wenige Wochen, nachdem die Tragweite der Pandemie erkennbar wurde.

Die Europäische Investitionsbank ist die weltweit größte supranationale Bank. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Seit Ausbruch der Pandemie stellte die EIB mehr als acht Milliarden Euro für private und öffentliche Investitionen in Afrika bereit.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie wird als Teil von Team Europe eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/