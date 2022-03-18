EIB-Mittel für neue anaerobe Vergärungsanlage für Abfälle, Sanierung von Recycling-Bestandsanlagen, Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und Anschaffung umweltfreundlicher Verkehrsmittel

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert die Klimastrategie 2021–2025 der Stadt Pescara mit einem Rahmendarlehen von 35 Millionen Euro. Gefördert werden damit Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und Abfallbewirtschaftung.

Mit den Geldern der EIB können die vorhandenen Abfallsortieranlagen saniert, umweltfreundliche Verkehrsmittel wie Elektro-, Hybrid- und Biomethanfahrzeuge angeschafft und die Energieeffizienz in 55 öffentlichen Gebäuden (darunter Schulen) in der Stadt verbessert werden.

Mit der Hilfe der EU-Bank wird Pescara ein neues anaerobes Vergärungssystem für 50 000 Tonnen Abfälle pro Jahr aufbauen und damit jährlich vier Millionen Kubikmeter Biomethan produzieren. Teil des Projekts sind auch die Modernisierung einer Sortieranlage für wiederverwertbare Stoffe mit einer Verarbeitungskapazität von 30 000 Tonnen im Jahr (im Vergleich zu aktuell 8 000 Tonnen) und die Wiedereinrichtung eines Wertstoffhofs für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Koordiniert und umgesetzt wird das Projekt von den kommunalen Unternehmen Ambiente SpA (Abfallwirtschaft) und Pescara Energia SpA (Energiewirtschaft). Letzteres wird Ausstattungen und Isolierungen in 55 öffentlichen Gebäuden und Schulen austauschen. Dies und der Einsatz von Energiesparlampen und Solarmodulen soll die Energieeffizienz verbessern.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „In modernen Abfallmanagementdiensten und energieeffizienteren öffentlichen Gebäuden liegt ein Schlüssel zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. Mit ihrer Unterstützung für die Klimastrategie Pescaras unterstreicht die EIB ihren Einsatz für die grüne Wende, die Kreislaufwirtschaft und die Politik der EU zur Förderung des sozialen Zusammenhalts.“

Pescaras Bürgermeister Carlo Masci: „Wir befinden uns in einem einmaligen und kritischen Augenblick, in dem wir die wirtschaftlichen Ressourcen, Verwaltungsverfahren, Modelle und Visionen des 21. Jahrhunderts zusammenführen müssen. Gemeinsam packen wir es an, Politik, Unternehmen, Stakeholder, Vertretende der Wirtschaft und Gesellschaft, Bildungswesen und Kultur, Wissenschaft, Sport und junge Menschen. Wir investieren heute in die Zukunft und schaffen Synergien zwischen Umwelt, Digitalisierung und Good Governance.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Die Stadt Pescara plant im Vierjahreszeitraum 2021–2025 Gesamtausgaben und Investitionszusagen von über 58 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt auf Abfallbewirtschaftung, Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz. Die aktuelle Lage zeigt, wie wichtig eine entwicklungswirksame, vorausschauende Vision ist. Mit einer Vielzahl effizienzfördernder Ideen und Projekte soll das Bild der Stadt von Grund auf verändert werden.