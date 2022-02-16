© Shutterstock

Erste Partnerschaft der EIB mit Geschäftsbank in Kamerun zur Unterstützung lokaler Unternehmen in der Coronakrise

Erstes Darlehen in Kamerun aus der Corona-Soforthilfe der EIB für West- und Zentralafrika

Die Europäische Investitionsbank stellt der Commercial Bank Cameroun zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld vergibt das führende Partnerinstitut in Kamerun langfristige Kredite an kamerunische Geschäftsleute und Unternehmen. Durch diese erste Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank, der weltweit größten supranationalen Bank, mit der Commercial Bank Cameroun, erhalten Unternehmen im ganzen Land langfristig besseren Zugang zu Kapital. Das stärkt die wirtschaftliche Resilienz in der Coronapandemie.

Das Darlehen für den Privatsektor ist für die am stärksten von Covid-19 betroffenen Unternehmen bestimmt. Es ist Teil der Soforthilfe der EIB, um Afrikas Wirtschaft in der Pandemie zu stärken.

Mit dem Geld werden landesweit Unternehmensinvestitionen in der verarbeitenden Industrie, in der Landwirtschaft, im Tourismus und im Handel gefördert.

Die neue Zusammenarbeit zwischen der EIB und der Commercial Bank zur Unterstützung von Unternehmensinvestitionen in Kamerun wurde heute im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels auf dem Wirtschaftsforum EU-Afrika offiziell in Brüssel und Jaunde bekannt gegeben. An der virtuellen Veranstaltung nahmen Léandre Djummo, Generaldirektor der Commercial Bank, EU-Botschafter Philippe Van Damme und Nikolaos Milianitis von der Regionalvertretung der EIB für Zentralafrika teil.

Léandre Djummo, Generaldirektor der Commercial Bank Cameroun: „In ganz Kamerun leiden Unternehmen unter der Pandemie. Die Commercial Bank unterstützt den Privatsektor, damit Unternehmen, Geschäftsleute und landwirtschaftliche Betriebe in die Zukunft investieren und neue wirtschaftliche Chancen eröffnen können. Mit den zwölf Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank und Unterstützung der EU können wir über unsere Filialen im ganzen Land neue Kredite an den Privatsektor vergeben. Die Finanzfachleute der Commercial Bank und der EIB haben in den letzten Monaten eng zusammengearbeitet, damit kamerunische Unternehmen bald leichter Zugang zu langfristigen Krediten erhalten und so in diesen schwierigen Zeiten wachsen können. So kommt die Corona-Soforthilfe der EIB für Afrika auch Kameruns Wirtschaft zugute.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Es ist wichtig, dass Unternehmen und Geschäftsleute Zugang zu Kapital erhalten. Nur so lassen sich Unsicherheiten beseitigen und wirtschaftliche Probleme überwinden, die durch die Pandemie noch verschärft wurden. Wir freuen uns, der Commercial Bank Cameroun im Rahmen von Team Europe zwölf Millionen Euro für neue Kredite an den Privatsektor bereitzustellen. Sie sollen Investitionen anschieben und Arbeitsplätze schaffen, damit sich Kamerun schneller von der Coronakrise erholt. Die heutige Vereinbarung zeigt, wie Team Europe und afrikanische Partner ihre Kräfte im Kampf gegen Covid-19 bündeln und sicherstellen, dass der Privatsektor wachsen und Arbeitsplätze schaffen kann.“

Botschafter Philippe Van Damme, Leiter der EU-Delegation in Kamerun: „Die Europäische Investitionsbank unterstützt gezielt Kameruns Privatsektor. Durch die Zusammenarbeit von Team Europe und Commercial Bank erhalten Kameruns Unternehmen besseren Zugang zu passenden, zinsgünstigen Finanzierungen. Das neue 12-Millionen-Euro-Programm fördert Beschäftigung und Wachstum und hilft, in den kommenden Jahren die Armut zu lindern.“

Förderung von Investitionen kamerunischer Unternehmen in schwierigen Zeiten

Das EIB-Darlehen über zwölf Millionen Euro an die Commercial Bank Cameroun hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ist für die Kreditvergabe in Kameruns Privatsektor bestimmt. Im Mittelpunkt stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Initiative wird auch von der Europäischen Kommission unterstützt, um die einzelnen Kredite noch kostengünstiger zu machen.

So können Finanzierungen mit längeren Laufzeiten vergeben werden, die der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Investitionen besser entsprechen.

EIB-Soforthilfe für Kamerun zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz in der Pandemie

Mit ihrem Darlehen an die Commercial Bank unterstützt die EIB erstmals gezielt Unternehmensinvestitionen in Kamerun.

Das Programm ist Teil des verstärkten Engagements der EIB in ganz Afrika, damit Unternehmen angesichts der beispiellosen Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Handel weiter Zugang zu Krediten haben. Die Hilfen wurden im April 2020 von den Finanzministerinnen und Finanzministern der Europäischen Union beschlossen – nur wenige Wochen, nachdem die Tragweite der Pandemie erkennbar wurde.

Die Europäische Investitionsbank ist die weltweit größte supranationale Bank. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Seit Ausbruch der Pandemie stellte die EIB mehr als acht Milliarden Euro für private und öffentliche Investitionen in Afrika bereit.