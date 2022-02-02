© Shutterstock

EIB stellt Millennium bcp Garantie von 200 Millionen Euro, um 840 Millionen Euro für coronageschädigte Unternehmen zu mobilisieren

Hinter der Maßnahme steht der Europäische Garantiefonds (EGF)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Millennium bcp (BCP) setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Die beiden Institute haben eine neue Vereinbarung zur Unterstützung portugiesischer KMU, Midcap- (bis zu 3 000 Beschäftigte) und Großunternehmen (mehr als 3 000 Beschäftigte) unterzeichnet. Die EIB räumt der portugiesischen Bank dafür eine Garantie von 200 Millionen Euro ein, mit der diese insgesamt 400 Millionen Euro für Betriebskapital, Finanzierungsleasing und Projektdarlehen bereitstellt. So können bis zu 840 Millionen Euro für portugiesische Firmen angeschoben werden, denen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie zusetzen.

Die Vereinbarung wird durch den Europäischen Garantiefonds unterstützt, der vom Europäischen Rat als Teil des 540-Milliarden-Euro-Pakets der EU zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise genehmigt wurde.

Dank EGF kann die BCP Fremdkapitalfinanzierungen zu günstigeren Konditionen an KMU, Midcap- und Großunternehmen vergeben. Firmen in Portugal verfügen damit über ausreichend Mittel, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise abzufedern und mittel- bis langfristig ihren Wachstums- und Entwicklungskurs fortzusetzen. Über den Europäischen Garantiefonds werden bis zu 50 Prozent des Kreditrisikos der einzelnen zugrunde liegenden Unternehmensengagements abgesichert.

In diesem Fall handelt es sich eine Risikoteilungsgarantie, die KMU, Midcap- und Großunternehmen Finanzierungen zu günstigen Bedingungen ermöglicht. Dazu wird die Kreditvergabekapazität der BCP für förderfähige Unternehmen erhöht, indem ihr Eigenkapital entlastet wird und Verluste neuer Transaktionen abgesichert werden.

Birthe Bruhn-Léon, EIB-Direktorin für Finanzierungen in Spanien und Portugal: „Im leichteren Zugang zu Finanzierungen für kleine, mittlere und große Unternehmen liegt der Schlüssel für eine robuste wirtschaftliche Erholung in der Europäischen Union. Mit dieser Vereinbarung setzen die EIB und Millennium bcp ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und mobilisieren 840 Millionen Euro für den Investitionsbedarf portugiesischer Firmen.“

Miguel Maya, CEO von Millennium bcp: „Wir sind die führende portugiesische Bank im Unternehmenssegment. Während der Pandemie und zu Beginn der wirtschaftlichen Erholung haben wir maßgeblich dazu beigetragen, die Wirtschaft zu stützen. Millennium bcp hat in den letzten zwei Jahren rund sechs Milliarden Euro an mehr als 40 000 Firmen vergeben. Die neue Vereinbarung mit der EIB und der Absicherung durch den Europäischen Garantiefonds ist sehr wichtig für uns. Wir können damit unsere Kunden auf einzigartige Weise bei der Umstellung begleiten, mit der sie ihre digitalen Kapazitäten erhöhen und ihr Geschäft und Geschäftsmodell angesichts des Klimawandels krisenfester machen. Unsere Teams sind gut gerüstet und fest entschlossen, die Wettbewerbsfähigkeit portugiesischer Unternehmen zu stärken.“

Hintergrundinformationen

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen Portugals und anderer EU-Länder von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Covid-19-Krise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzierungsinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten unter der Krise leiden.

Millennium bcp ist mit einem Kreditmarktanteil von 19,6 Prozent, Unternehmenskrediten von fast 20 Milliarden Euro und über 220 000 finanzierten Firmen die führende portugiesische Bank im Segment große Unternehmen und KMU. Die Bank ist Marktführer in den wichtigsten Kundensegmenten mit einem Marktanteil von 25 Prozent bei Factoring und Confirming, 20 Prozent bei Leasing, 22 Prozent bei Exporteuren, 35 Prozent bei EU-Fonds und 32 Prozent beim nationalen Garantiesystem. Mit einem Marktanteil von 28 Prozent ist Millennium bcp auch die bevorzugte Bank der besten KMU in Portugal: Zwischen 2018 und 2020 wurde sie bei den staatlichen Wettbewerben „PME Líder“ und „PME Excelência“ zur Nummer eins gewählt.