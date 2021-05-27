Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Internationale Vereinigung beratender Ingenieure (FIDIC) haben eine auf fünf Jahre angelegte Absichtserklärung unterzeichnet, um bei gemeinsamen Zielen sowie bei der Auftragsvergabe und beim Vertragsmanagement enger zusammenzuarbeiten.

Die Kooperation soll bei Infrastrukturprojekten eine größere Transparenz und die Einhaltung hoher sozialer und ökologischer Standards gewährleisten. Zu diesem Zweck werden die beiden Einrichtungen Best Practices austauschen und verschiedene Aktivitäten organisieren, von denen einige nachstehend aufgeführt sind:

Dialog und Expertentreffen zwischen beiden Einrichtungen

Förderung des Wissensaustauschs und des interinstitutionellen Lernens

Teilnahme an wichtigen Arbeitsgruppen und Schulungen, die sich mit der Anwendung der FIDIC-Dokumente und mit Fragen von gemeinsamem Interesse befassen

Teilnahme an der FIDIC-Beratungsgruppe für multilaterale Entwicklungsbanken (FIDIC International Financial Institutions Committee)

Beteiligung an FIDIC-Schulungsprogrammen für multinationale Entwicklungsbanken und Nutzer von FIDIC-Verträgen

Teilnahme an FIDIC-Konferenzen und -Webinaren

Nelson Ogunshakin, CEO der FIDIC: „Ich begrüße es sehr, dass die FIDIC diese wegweisende Vereinbarung mit der EIB unterzeichnet hat und unsere beiden Einrichtungen künftig in Bereichen von gemeinsamem Interesse eng zusammenarbeiten. Die EIB ist die größte multilaterale Finanzinstitution der Welt. Die Absichtserklärung setzt wichtige Impulse für die FIDIC und ihre Mitglieder, die EIB, internationale Beratungs- und Ingenieurunternehmen und für den gesamten weltweiten Bausektor. Wir freuen uns, in den nächsten fünf Jahren mit der EIB zusammenzuarbeiten und unsere Partnerschaft zu intensivieren.“

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident: „Ich freue mich, heute diese Absichtserklärung zwischen der Europäischen Investitionsbank und der FIDIC zu unterzeichnen. Sie vertieft unsere Zusammenarbeit und garantiert hohe Standards bei der Auftragsvergabe. Die EIB misst dem Austausch von Best Practices bei der Auftragsvergabe und bei Infrastrukturprojekten große Bedeutung bei. Wir setzen alles daran, um bei unseren Projektfinanzierungen Transparenz zu gewährleisten, Korruption zu verhindern und die Einhaltung hoher sozialer und ökologischer Standards sicherzustellen. Wir nehmen dies sehr ernst, und diese Partnerschaft ist Teil unseres Engagements.“

Über FIDIC

Die Internationale Vereinigung der beratenden Ingenieure ist die internationale Dachorganisation der nationalen Verbände beratender Ingenieure. Sie vertritt über eine Million Ingenieurinnen und Ingenieure sowie 40 000 Firmen in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Gebäude- und Infrastruktursektor, in dem die FIDIC-Mitglieder arbeiten, trägt mit rund 36 Billionen US-Dollar zum weltweiten BIP bei.