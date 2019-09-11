- 630 Millionen Euro für Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum in Europa
- 1,4 Milliarden Euro für städtischen und internationalen Verkehr
- 2,8 Milliarden Euro für Investitionen des Privatsektors
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat neue Finanzierungen in Höhe von sieben Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel sind unter anderem für Investitionen in Sozialwohnungen, saubere Energie und nachhaltigen Verkehr, Telekommunikation, Gesundheit und Bildung vorgesehen. Für Investitionen von Unternehmen wurden über 2,8 Milliarden Euro genehmigt, die teils als Direktfinanzierungen, teils als Durchleitungsdarlehen an lokale Banken vergeben werden.
EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die Sitzung diese Woche in Zagreb zeigt, wie stark sich die Bank der EU in Kroatien engagiert. Ich möchte Ministerpräsident Andrej Plenković, Finanzminister Zdravko Marić und ihren Kolleginnen und Kollegen für den herzlichen Empfang danken und für die wertvolle Unterstützung, die Kroatien der EIB bietet. Wir haben hier in Zagreb neue Finanzierungen in Höhe von sieben Milliarden Euro genehmigt – für Investitionen in Wohnraum, in die Verringerung der CO2-Emissionen, in bessere Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen und in das Wachstum von Unternehmen.“
Förderung von Investitionen in ganz Kroatien
Der Verwaltungsrat der EIB tagte im Vorfeld der EU-Ratspräsidentschaft Kroatiens in Zagreb und genehmigte 150 Millionen Euro für Investitionen kroatischer Unternehmen in der Landwirtschaft, im Tourismus und in der verarbeitenden Industrie.
Ausbau erneuerbarer und sauberer Energien
Die EIB genehmigte Finanzierungen für den Bau eines neuen 94-Megawatt-Windparks in Nordpolen, für kleine Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien-Projekte in Zypern und für sieben Solarkraftwerke in Marokko.
Außerdem genehmigte der Verwaltungsrat Mittel für die Forschung und Innovation eines führenden spanischen Energietechnik-Unternehmens auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, für die Unterstützung von Eigenkapitalinvestitionen in Wind-, Solar- und kleine Wasserkraftprogramme in ganz Europa und für saubere Energieinfrastrukturprojekte in Afrika.
Verbesserung städtischer und internationaler Verkehrsverbindungen
Über 1,4 Milliarden Euro genehmigte der Verwaltungsrat bei seiner Sitzung in Zagreb für neue Investitionen in den Verkehr.
Im Einzelnen geht es um die Erneuerung von Straßenbahnzügen in Amsterdam und U-Bahn-Zügen in Barcelona und um die Modernisierung des Stadtverkehrs in Stettin, aber auch um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Italien und um Forschungsprojekte im Bereich digitaler und automatisierter Verkehr.
Darüber hinaus genehmigte die EIB Finanzierungen für den Ausbau von Finnlands größtem Flughafen in Helsinki und für den neuen Flughafen Heraklion auf Kreta.
Senkung des Energieverbrauchs und Verbesserung des Angebots an sozialem und bezahlbarem Wohnraum630 Millionen Euro genehmigte der Verwaltungsrat für Investitionen in Sozialwohnungen in Frankreich, Deutschland, Polen und Schweden, und zwar für den Bau bezahlbarer, energieeffizienter Wohnungen in Deutschland und Schweden sowie für die Sanierung bestehender Sozialwohnungen in Frankreich und Polen.
Bessere Gesundheits-, Bildungs- und Forschungseinrichtungen
Patientinnen und Patienten in Österreich und im Bundesland Brandenburg werden von Investitionen in Erstversorgungszentren und ‑krankenhäuser profitieren.
Außerdem genehmigte der Verwaltungsrat Finanzierungen für den Ausbau des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung in Griechenland und des polnischen Wissenschafts- und Forschungszentrums. Die EIB wird auch die Sanierung des Hauptsitzes der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) in Paris mitfinanzieren sowie den Bau von Kindergärten, Grund-, Sekundar- und Berufsschulen in Montenegro.
Förderung von PPP-Projekten
Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte Finanzierungen für zwei PPP-Projekte: den Bau der Autobahn A49 zwischen Schwalmstadt und Ohmtal-Dreieck und Investitionen in die Verkehrssicherheit auf der Autobahn A15 rund um Arnheim in den Niederlanden.
Fünf Milliarden Euro für Projekte im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa
Zehn der heute vom EIB-Verwaltungsrat genehmigten Projekte werden durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der finanziellen Säule des Juncker-Plans