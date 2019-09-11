© Finavia

630 Millionen Euro für Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum in Europa

1,4 Milliarden Euro für städtischen und internationalen Verkehr

2,8 Milliarden Euro für Investitionen des Privatsektors

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat neue Finanzierungen in Höhe von sieben Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel sind unter anderem für Investitionen in Sozialwohnungen, saubere Energie und nachhaltigen Verkehr, Telekommunikation, Gesundheit und Bildung vorgesehen. Für Investitionen von Unternehmen wurden über 2,8 Milliarden Euro genehmigt, die teils als Direktfinanzierungen, teils als Durchleitungsdarlehen an lokale Banken vergeben werden.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die Sitzung diese Woche in Zagreb zeigt, wie stark sich die Bank der EU in Kroatien engagiert. Ich möchte Ministerpräsident Andrej Plenković, Finanzminister Zdravko Marić und ihren Kolleginnen und Kollegen für den herzlichen Empfang danken und für die wertvolle Unterstützung, die Kroatien der EIB bietet. Wir haben hier in Zagreb neue Finanzierungen in Höhe von sieben Milliarden Euro genehmigt – für Investitionen in Wohnraum, in die Verringerung der CO 2 -Emissionen, in bessere Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen und in das Wachstum von Unternehmen.“

Förderung von Investitionen in ganz Kroatien

Der Verwaltungsrat der EIB tagte im Vorfeld der EU-Ratspräsidentschaft Kroatiens in Zagreb und genehmigte 150 Millionen Euro für Investitionen kroatischer Unternehmen in der Landwirtschaft, im Tourismus und in der verarbeitenden Industrie.

Ausbau erneuerbarer und sauberer Energien

Die EIB genehmigte Finanzierungen für den Bau eines neuen 94-Megawatt-Windparks in Nordpolen, für kleine Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien-Projekte in Zypern und für sieben Solarkraftwerke in Marokko.

Außerdem genehmigte der Verwaltungsrat Mittel für die Forschung und Innovation eines führenden spanischen Energietechnik-Unternehmens auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, für die Unterstützung von Eigenkapitalinvestitionen in Wind-, Solar- und kleine Wasserkraftprogramme in ganz Europa und für saubere Energieinfrastrukturprojekte in Afrika.

Verbesserung städtischer und internationaler Verkehrsverbindungen

Über 1,4 Milliarden Euro genehmigte der Verwaltungsrat bei seiner Sitzung in Zagreb für neue Investitionen in den Verkehr.

Im Einzelnen geht es um die Erneuerung von Straßenbahnzügen in Amsterdam und U-Bahn-Zügen in Barcelona und um die Modernisierung des Stadtverkehrs in Stettin, aber auch um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Italien und um Forschungsprojekte im Bereich digitaler und automatisierter Verkehr.

Darüber hinaus genehmigte die EIB Finanzierungen für den Ausbau von Finnlands größtem Flughafen in Helsinki und für den neuen Flughafen Heraklion auf Kreta.