EIB stellt den Kommunen des Großraums Barcelona 50 Millionen Euro zu günstigen Konditionen für die Sanierung von Gebäuden und Wohnungen zur Verfügung

Vorhaben verringern Schadstoffemissionen und schaffen in der Durchführungsphase über 1 000 Arbeitsplätze

Mit Hilfe der Europäischen Investitionsbank (EIB) will die Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ein Zusammenschluss von Städten und Gemeinden im Großraum Barcelona, die Energieeffizienz und Barrierefreiheit von Gebäuden und Wohnungen in der Region verbessern.

Die EIB vergibt ein Darlehen über 50 Millionen Euro an die AMB, die dadurch insgesamt 100 Millionen Euro in die Sanierung von rund 10 000 Wohnungen in sozial benachteiligten Gebieten investieren kann. Die Vorhaben sollen 25 000 bis 30 000 Menschen zugutekommen.

EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro und AMB-Vizepräsident Antonio Balmón Arévalo unterzeichneten heute in Barcelona den Finanzierungsvertrag.

Dadurch kann die AMB gemeinsam mit ihren Kommunen und der Fördereinrichtung für den Wohnungsbau Consorcio Metropolitano de la Vivienda (CMH) Finanzierungsangebote entwickeln, die an die jeweiligen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen angepasst sind und dazu beitragen, dass die Sanierungsmaßnahmen möglichst effizient durchgeführt werden.

Die AMB, die Kommunen und die CMH werden die Projekte in Abstimmung mit den Wohnungseigentümergemeinschaften entwickeln und verwalten.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung erklärte EIB-Vizepräsidentin Navarro: „Dieses Darlehen wird sich positiv auf das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger auswirken. Dank der sehr günstigen Kreditkonditionen können sie ihre Wohnungen modernisieren und damit ihre Lebensqualität verbessern. Wir freuen uns, ein Projekt zu unterstützen, das den sozialen Zusammenhalt fördert und zugleich dem Klimaschutz dient. Außerdem zeigt es anschaulich, wie die EIB in Spanien über Energieeffizienzmaßnahmen zur Stadterneuerung beiträgt – und damit eines ihrer vorrangigen Ziele umsetzt.“

AMB-Vizepräsident Antonio Balmón: „Die AMB und die Kommunen haben viel in ihre öffentlichen Plätze und Einrichtungen investiert, sodass sich Barcelona durchaus mit jeder anderen europäischen Großstadt messen kann. Mehr als die Hälfte unseres Gebäudebestands ist jedoch über 50 Jahre alt, und 75 Prozent der Gebäude sind nicht barrierefrei. Die AMB will deshalb ein innovatives Programm für die Sanierung von Gebäuden und Wohnungen realisieren. Wenn wir den Wohnkomfort verbessern, erhöhen wir die Lebensqualität der Bewohner. Dazu richten wir Instrumente für die Finanzierung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ein, die auf die soziale und wirtschaftliche Situation der Eigentümer abgestimmt sind. Anders gesagt, wir fangen beim Wohnraum an, um die Stadt lebenswerter zu machen.”

Die EIB finanziert dieses Programm im Rahmen der Initiative „Intelligente Finanzierung für intelligente Gebäude“, die gemeinsam mit der Europäischen Kommission entwickelt wurde und Mittel für Projekte bereitstellt, die die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern. Nach Abschluss der Arbeiten können jährlich über 20 500 Megawattstunden Energie eingespart werden. Das Projekt wird sich auch positiv auf die Beschäftigung auswirken. So dürften in der Durchführungsphase bis 2024 mehr als 1 000 Stellen entstehen.

Die EIB und der Klimaschutz

Keine andere multilaterale Finanzierungsinstitution stellt weltweit so viel Geld für die Bekämpfung des Klimawandels bereit wie die EIB. 2018 widmete sie 29 Prozent ihrer Finanzierungen diesem vorrangigen Ziel.

Die EIB ist die Bank der Europäischen Union. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Finanzierungen für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.