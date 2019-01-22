Die EIB stellt dem portugiesischen Einzelhändler SONAE MC 55 Millionen Euro für seine Lebensmittelmärkte bereit, darunter Supermärkte und SB-Warenhäuser

Die Märkte werden energieeffizienter, und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen wird gefördert

In der Durchführungsphase sollen mehr als 1 200 Arbeitsplätze entstehen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der portugiesische Einzelhändler SONAE MC haben einen Kredit über 55 Millionen Euro unterzeichnet, mit dem die Lebensmittelmärkte des Unternehmens modernisiert und damit umweltfreundlicher werden sollen. SONAE MC ist mit seinen Märkten Continente, Continente Modelo und Continente Bom Dia Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel in Portugal und will durch neue Technologien ökologisch nachhaltiger werden. Mit dem EIB-Kredit kann das Unternehmen die technischen Systeme seiner Märkte modernisieren und effizientere Energieanlagen sowie neue Technologien im Bereich Energieerzeugung und Abfallmanagement installieren.

EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro und der Chief Financial Officer von SONAE MC, Rui Almeida, unterzeichneten heute in Matosinhos, nahe Porto, die Finanzierungsvereinbarung. Ermöglicht wurde der EIB-Kredit durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, die auch als „Juncker-Plan“ bezeichnet wird. Dadurch kann die EIB-Gruppe zusätzliche Investitionsvorhaben finanzieren, die einen hohen Zusatznutzen bieten und wie dieses Projekt in Portugal eine effiziente Ressourcenverwendung, den sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Beschäftigung fördern. So werden in der Durchführungsphase des Projekts voraussichtlich mehr als 1 200 Arbeitskräfte benötigt[1].

Bei der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung in Matosinhos erklärte die EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro: „Dieses Projekt ist ein sehr gutes Beispiel für unsere Prioritäten in Portugal: Wir investieren in Innovation, um Klimaschutz, Zusammenhalt, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum zu stärken. Die heute unterzeichnete Vereinbarung ist äußerst positiv für die Umwelt und leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Sie hilft dabei, den Energieverbrauch zu senken und fördert den Einsatz erneuerbarer Energiequellen.“

Carlos Moedas, EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation: „Die neue Vereinbarung im Rahmen des Juncker-Plans zeigt, dass wir mit dem Erreichen unserer ehrgeizigen EU-weiten Ziele in den Bereichen Energiewende und Klimaschutz auch Arbeitsplätze für die Menschen schaffen. Wir können stolz auf dieses Projekt sein, und ich freue mich sehr, dass die EU über den Juncker-Plan dazu beiträgt.“

Rui Almeida, CFO von Sonae MC: „Diese Finanzierung ist wichtig für Sonae MC, damit wir unsere Nachhaltigskeitsstrategie aktiv umsetzen können. Damit unterstreichen wir unser Engagement in einem Bereich, der eine strategische Säule unseres Geschäfts darstellt. Das Projekt ist sehr innovativ und wird die ökologische Vorreiterstellung von Sonae MC festigen. Wir stärken damit unseren Beitrag zu einem nachhaltigen globalen Fußabdruck auf dem Weg zu einer Wirtschaft ohne Emissionen und Abfall.“

Die Lebensmittelmärkte von SONAE MC werden mit effizienterer Energietechnik sowie Energieüberwachungs- und managementsystemen ausgestattet, wodurch ihr Energieverbrauch um zehn Prozent sinkt. Die Modernisierung der Kühlsysteme trägt zu einer effizienten Energienutzung bei und reduziert die Umweltbelastung durch Treibhausgase. Auch der Wasserverbrauch wird dank der Installation neuer Wassermanagementsysteme sinken. Darüber hinaus werden die Märkte künftig rund acht Prozent ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen decken, und dank der Investitionen in das Abfallmanagement können in Zukunft bis zu 24 Prozent aller anfallenden Abfälle recycelt und verwertet werden. Das Projekt wird außerdem Impulse für den Markt für Elektrofahrzeuge geben, da auf den Parkplätzen der Märkte etwa 680 Ladepunkte installiert werden. Somit wird das Einkaufen für umweltbewusste Kunden attraktiver. Die förderfähigen Investitionen im Rahmen des Projekts belaufen sich auf 110 Millionen Euro und werden im Zeitraum von Juli 2018 bis Juni 2022 durchgeführt.

Durch den EIB-Kredit erweitert Sonae MC außerdem sein Finanzierungsspektrum und erhält Zugang zu günstigen Krediten mit längeren Laufzeiten (maximal zwölf Jahre).