Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat nach Rücksprache mit den Mitgliedern des Direktoriums Marjut Santoni zur Generalsekretärin der Bank ernannt.

Sie übernimmt dieses Amt am 1. März 2018. Die gebürtige Finnin begann ihre Laufbahn bei der Dresdner Bank. 1996 wechselte sie zur Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission. Bis 2013 befasste sich Marjut Santoni in verschiedenen Funktionen mit der Finanzierung von KMU und Infrastrukturvorhaben. Außerdem war sie von 2001 bis 2007 als Beraterin der Kommissionsmitglieder im Verwaltungsrat des Europäischen Investitionsfonds (EIF) tätig. Von 2013 bis 2015 war sie stellvertretende geschäftsführende Direktorin des EIF und wurde im September 2015 zur stellvertretenden Generalsekretärin der EIB ernannt.

„Ich schätze Marjut als äußerst zuverlässige und effiziente Managerin und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihr. Marjut bringt umfangreiche Erfahrung im Finanzbereich und fundierte Kenntnisse der EU-Organe und der EU-Bank ein“, erklärte EIB-Präsident Werner Hoyer. „Mit Marjut Santoni als Generalsekretärin der EIB und Maria Leander als Generalsekretärin des Europäischen Investitionsfonds hat die EIB-Gruppe zwei herausragende und kompetente Persönlichkeiten, die den Kurs der EIB-Gruppe in den kommenden Jahren mitbestimmen werden. In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass die EIB getreu ihrer kürzlich überarbeiteten Strategie für Diversität und Inklusion Frauen künftig weiterhin darin unterstützen will, Spitzenpositionen zu übernehmen.“

Marjut Santoni: „Ich danke dem Präsidenten und dem Direktorium für das Vertrauen, das sie mir im 60. Jahr des Bestehens der EIB entgegenbringen. Gemeinsam werden wir die EIB modernisieren, damit sie für die künftigen Herausforderungen gut gerüstet ist.“

Marjut Santoni übernimmt ihr neues Amt von Klaus Trömel, der 1989 zur EIB kam und seit September 2015 Generalsekretär war. „Ich möchte Klaus für die hervorragende Arbeit danken, die er in den Jahren des Wandels für die Bank geleistet hat“, erklärte Präsident Hoyer. „Er hat alle wichtigen Bereiche der EIB mitgestaltet, darunter die Direktionen Risikomanagement und Finanzierungsoperationen, und war wesentlich an der Einrichtung der Direktion Management und Umstrukturierung von Operationen beteiligt. Die Bank ist ihm zu großem Dank verpflichtet. Das Direktorium und ich respektieren seinen Wunsch, sich nach fast 30 Jahren bei der EIB nun seinem Privatleben zu widmen.“