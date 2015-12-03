EIB-Präsident Werner Hoyer hat Wilhelm Molterer zum geschäftsführenden Direktor und Iliyana Tsanova zur stellvertretenden geschäftsführenden Direktorin des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) bestellt. Parallel dazu hat der Lenkungsrat des EFSI in Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften acht Finanzexpertinnen und ‑experten für den Investitionsausschuss des Fonds ausgewählt. Sie werden ihre Tätigkeit im Januar 2016 aufnehmen. Damit sind die Führungsgremien des Fonds vollständig. Der EFSI ist eine gemeinsame Initiative der EIB-Gruppe und der Europäischen Kommission. Er soll dazu beitragen, die Investitionslücke zu schließen, die derzeit in der EU besteht.

Als geschäftsführender Direktor ist Wilhelm Molterer für die Führung des Tagesgeschäfts des EFSI und die Vorbereitung der Sitzungen des Investitionsausschusses zuständig, bei denen er auch den Vorsitz führt. Als stellvertretende geschäftsführende Direktorin unterstützt Iliyana Tsanova ihn bei seinen Aufgaben und vertritt ihn bei Abwesenheit. Die Auswahl der beiden Direktoren erfolgte aufgrund ihrer Kompetenz und Eignung für diese Positionen. Sie wurden auf drei Jahre bestellt, nachdem öffentliche Anhörungen durchgeführt worden waren und das Europäische Parlament seine Zustimmung gegeben hatte.

Wilhelm Molterer war von 2011 bis 2015 Vizepräsident der EIB und in dieser Funktion unter anderem für die Bereiche Kohäsion und Beratungsdienste zuständig. Vor seinem Eintritt in die EIB war er Abgeordneter im österreichischen Nationalrat. Außerdem war Wilhelm Molterer österreichischer Vizekanzler und Bundesminister für Finanzen.

Iliyana Tsanova blickt auf über zwölf Jahre Erfahrung im Entwicklungsbankgeschäft zurück, die sie bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) erworben hat. Derzeit ist sie dort in leitender Funktion für EU-Kofinanzierungen und Financial Engineering zuständig. 2013 und 2014 hatte Iliyana Tsanova in zwei verschiedenen Übergangsregierungen Bulgariens das Amt der stellvertretenden Ministerpräsidentin inne und war in dieser Funktion speziell für Europäische Struktur- und Investitionsfonds zuständig.

Aufgabe des Investitionsausschusses wird es sein, die Anwendung der Haushaltsgarantie der EU auf bei der EIB beantragte Projekte zu genehmigen. Der Ausschuss umfasst unabhängige Fachleute aus sieben Ländern. Alle Mitglieder zeichnen sich durch umfassende Markterfahrung im Bereich Projektstrukturierung und Projektfinanzierung aus und verfügen über ein hohes Maß an mikro- und makroökonomischer Fachkenntnis in einem oder mehreren Kernbereichen des EFSI. Dazu zählen beispielsweise Forschung und Innovation, Verkehr, erneuerbare Energien sowie Bildungs- und Gesundheitswesen. Nach einem offenen und transparenten Auswahlverfahren wurden folgende Ausschussmitglieder bestellt:

Gillian Day (Vereinigtes Königreich)

Thierry Deau (Frankreich)

Vicky D. Kefalas (Griechenland)

Dalia Dubovske (Litauen)

Fabio Pammolli (Italien)

Noel Gregor Paterson-Jones (Vereinigtes Königreich)

Nieves Rodriguez Varela (Spanien)

Dominik Radziwill (Polen)

„Der EFSI wird für die EIB in den kommenden Monaten und Jahren die wichtigste Initiative sein. Ich freue mich daher, dass wir nun die EFSI-Führungsgremien komplettieren konnten“, erklärte Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank-Gruppe. „Ich bin überzeugt, dass wir ausgezeichnete Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt haben, die dank ihrer umfassenden Fachkenntnisse die Schlüsselziele, denen der EFSI verpflichtet ist, verstehen und wirksam angehen werden. Die unterschiedlichen persönlichen Hintergründe und Werdegänge der Mitglieder der EFSI-Führungsgremien werden zweifellos zum Erfolg der Initiative beitragen.“