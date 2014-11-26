>@EIB/European Union

EIB-Präsident Werner Hoyer kündigte auf einer Pressekonferenz im Europäischen Parlament in Straßburg an, dass er den Leitungsorganen der EIB vorschlagen wird, die Beteiligung der EIB am Investitionsplan für Europa zu bestätigen.

President Werner Hoyer: „Nachhaltige Maßnahmen, um die Investitionstätigkeit in ganz Europa auszuweiten, sind eine Grundvoraussetzung, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Unsere Aufgabe besteht nun darin, dem bestehenden Marktversagen gegenzusteuern und die Risikobereitschaft in Europa zu erhöhen. Wir müssen die Lücke bei den verfügbaren Finanzierungsmitteln für Investitionen schließen und den Projektträgern helfen, das Interesse privater Investoren zu wecken. Mit unserem Know-how und unseren Erfahrungen wollen wir in Partnerschaft mit der Kommission neue Impulse für die Realwirtschaft in Europa geben.“

Zugehörige Factsheets der Kommission und der EIB

