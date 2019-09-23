>> Hier geht’s zur Transkription.

Die Furcht vor der Dunkelheit (und vor den finsteren Gestalten, die dort lauern) ist nur eine von vielen irrationalen Ängsten, die uns daran hindern, rational zu handeln. Bei der Europäischen Investitionsbank gibt es Experten aus allen Fachgebieten, die unsere Annahmen, Vermutungen und Theorien wissenschaftlich hinterfragen können. Vom Klima bis zur Cyberkriminalität, von der Gesundheitsversorgung bis zum Bildungswesen.

Deshalb haben wir einen Podcast gestartet, der mit solchen Mythen aufräumt. In jeder Folge vertreiben wir ein imaginäres Monster unter dem Bett. Weil rationales Handeln vernünftiger ist und die Gesellschaft weniger kostet.

In der ersten Folge gehen wir mit Wouter Meindertsma auf Monsterjagd. Der EIB-Experte für Klimawandel erklärt uns, warum die Lampe, die nachts die Monster vertreiben soll, nicht nur Geldverschwendung ist, sondern auch unnötige Treibhausgase verursacht.

Viele glauben, so eine Lampe fällt nicht ins Gewicht. Aber stimmt das wirklich? In dieser Podcast-Folge erfahren Sie:

wie viele Tonnen CO 2 -Emissionen die Angst vor dem Monster unterm Bett in Europa tatsächlich verursacht

-Emissionen die Angst vor dem Monster unterm Bett in Europa tatsächlich verursacht wie sich messen lässt, wie viel CO 2 Sie im Alltag produzieren – damit Sie entscheiden können, ob die Emissionen wirklich sein müssen

Sie im Alltag produzieren – damit Sie entscheiden können, ob die Emissionen wirklich sein müssen warum sich Menschen im Dunkeln fürchten und was ihnen mehr Angst macht – Monster oder … Kidnapper

was eine Konfrontationstherapie ist und wie sie hilft, die Angst vor der Dunkelheit zu überwinden

Mit unserem Podcast als Gute-Nacht-Geschichte brauchen Sie nicht einmal mehr ein Betthupferl!

