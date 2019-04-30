Ob Betreuung von Kranken, Kindern oder Senioren – in Zukunft sind innovative Modelle gefragt. Manche gibt es schon.
In dieser Sonderfolge unseres Podcasts „Future Europe“ sprechen wir darüber, wie sich Pflege und Kinderbetreuung in Zukunft verändern und wie Projekte in ganz Europa diesen Wandel mitgestalten.
Sie erfahren,
- wie medizinische Fachkräfte von morgen ausgebildet werden (das dürfte Sie interessieren, schließlich könnte eines Tages Ihr Leben von ihnen abhängen)
- wie sich künftige Hebammen und Geburtshelfer mit Puppen und Tonaufnahmen aus dem Kreißsaal auf Stresssituationen vorbereiten – und natürlich lernen, wie man Babys zur Welt bringt
- wie Spielzeug und anderes Material in Vorschulen so platziert wird, dass die Kinder aktiv das auswählen können, was sie interessiert
Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie sich Unternehmen, Schulen und andere Einrichtungen für eine nachhaltige Welt rüsten. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine gute, nachhaltige Zukunft ebnet.
In dieser Folge erwarten Sie moderne Medizintechnik und hochmotivierte Pädagogen aus Finnland und Irland.