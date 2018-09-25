Diese und alle anderen Folgen unseres Podcasts in englischer Sprache finden Sie in iTunes, Spotify und Acast.

„Future Europe“ stellt jedes der 28 EU-Länder in einem Podcast vor. In jeder Folge geht es um ein Projekt, das zeigt, wie wir künftig in Europa leben werden. Darüber sprechen wir mit Menschen, die die Projekte selbst kennen.

Mit intelligenter Infrastruktur neu belebt

Annemie de Pauw erinnert sich noch gut, wie die Altstadt von Wetteren früher aussah. „Es war finster und trostlos hier.“ Aber jetzt ist ihre Heimatstadt „eine echte Perle“.

Annemie arbeitet in dem lichten neuen Rathaus von Wetteren. Das Gebäude ist praktisch CO 2 -neutral und mit dem Aufzug aus der Tiefgarage auch für ältere Leute und Menschen mit Gehbehinderung gut zugänglich.

Wetteren hat rund 25 000 Einwohner. Als eine von hundert „Smart Citys“ in Belgien will die Kleinstadt ihren Bürgerinnen und Bürgern weiter die gewohnten Leistungen anbieten, aber kundenfreundlicher und effizienter. Eine Initiative der belgischen Belfius Bank gab den Anstoß dazu. Die Bank wollte den Städten helfen, mehr für Energieeffizienz, Stadterneuerung und saubere Mobilität zu tun. Ihr Vorschlag: ein Programm für intelligente Städte und nachhaltige Entwicklung.

„Wir wollen die Lebensbedingungen der Menschen verbessern und ihnen helfen, den Alltag nachhaltig und umweltfreundlich zu bewältigen“, erklärt Jeroen Vandevelde, der bei Belfius für das Programm zuständig ist.

EU-Bank beteiligt sich an der Finanzierung

Die Europäische Investitionsbank erkannte die sozialen und ökologischen Vorteile des Programms und stieg mit ein: Über 100 Projekte in ganz Belgien finanziert die EIB mit.

In Wetteren wurde eine Brachfläche im Herzen der Stadt saniert. Direkt daneben fließt die Schelde entlang. Rund um den neu gestalteten Platz mit Springbrunnen sind 67 Wohnungen, eine Post und Cafés entstanden – und das neue Rathaus.

Dank einer Tiefgarage ist das Gelände autofrei. Über die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer sind die Innenstadt und die dortigen Schulen auch von der anderen Flussseite aus gut erreichbar. Bald soll auch ein neues Gerichtsgebäude fertig werden.