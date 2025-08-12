Senior Management

Barbara
BALKE
Generalsekretärin,
Generalsekretariat
Mikołaj
DOWGIELEWICZ
Direktor mit Generalvollmacht und stellvertretender Generalsekretär,
Generalsekretariat
Markus
BERNDT
Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht,
Vertretung der EIB-Gruppe in den Vereinigten Staaten und bei den Vereinten Nationen, Generalsekretariat
José
María
FERNÁNDEZ
MARTÍN
Direktor mit Generalvollmacht und Chefsyndikus, Direktion Rechtsfragen
Magí
CLAVÉ
BADIA
Direktor mit Generalvollmacht, Direktion Informationssysteme der EIB-Gruppe
Barbara
LEVÉEL
Direktorin mit Generalvollmacht, Direktion Personal
Jean-Christophe
LALOUX
Direktor mit Generalvollmacht – Leiter Finanzierungs-operationen und Beratungsdienste in der EU, Direktion
Finanzierungs-operationen
Elina
ROINE
Stellvertretende Direktorin mit Generalvollmacht,
Direktion Finanzierungs-operationen
Andrew
McDOWELL
Direktorin mit Generalvollmacht,
Direktion EIB Global
Luca
LAZZAROLI
Direktor mit Generalvollmacht, Direktion Portfoliomangement und -überwachung
Dominique
COURBIN
Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht, Direktion Portfoliomanagement und -überwachung
Cyril
ROUSSEAU
Direktor mit Generalvollmacht, Direktion für Finanzen
Laura
PIOVESAN
Direktorin mit Generalvollmacht,
Direktion Projekte
Christoph
KUHN
Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht,
Direktion Projekte
Román
ESCOLANO
Chief Risk Officer der EIB-Gruppe, Direktion Risiko und Compliance der EIB-Gruppe
Adrian
KAMENITZER
Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht und Chief Credit and Climate Risk Officer der EIB-Gruppe, Direktion Risiko und Compliance der EIB-Gruppe
Roberto
GARCIA
PIRIZ
Chief Compliance Officer der EIB-Gruppe, Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht,
Direktion Risiko und Compliance der EIB-Gruppe
Monique
KONING
Generalinspektorin,
Generalinspektion
Oliver
RUSSMANN
Direktor mit Generalvollmacht und Chief Financial Controller, Direktion Chief Financial Controller
Sonia
HIDALGO
BODEGA
Stellvertretende Direktorin mit Generalvollmacht, Direktion Chief Financial Controller
Séverine
BEROARD
Direktorin, Hauptabteilung Innenrevision
