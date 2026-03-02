Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Senior Management

In diesem Bereich finden Sie Fotos des Senior Managements der EIB.

12 August 2025
Secretary General; General Secretariat
Barbara BALKE
Secretary General; General Secretariat
©EIB

Barbara
BALKE

Generalsekretärin,

Generalsekretariat

Director General and Deputy Secretary General; General Secretariat
Mikołaj DOWGIELEWICZ
Director General and Deputy Secretary General; General Secretariat
©EIB

Mikołaj
DOWGIELEWICZ

Direktor mit Generalvollmacht und stellvertretender Generalsekretär,

Generalsekretariat

Director General and Deputy Secretary General; General Secretariat
Christian ZINGLERSEN
Director General and Deputy Secretary General; General Secretariat
©EIB

Christian
ZINGLERSEN

Direktor mit Generalvollmacht und stellvertretender Generalsekretär,

Generalsekretariat

Deputy Director General; EIB Group Representation to the United States and the United Nations; General Secretariat
Markus BERNDT
Deputy Director General; EIB Group Representation to the United States and the United Nations; General Secretariat
©EIB

Markus
BERNDT

Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht, 

Vertretung der EIB-Gruppe in den Vereinigten Staaten und bei den Vereinten Nationen, Generalsekretariat

Director General and General Counsel; Legal Directorate
José María FERNÁNDEZ MARTÍN
Director General and General Counsel; Legal Directorate
©EIB

José
María
FERNÁNDEZ
MARTÍN

Direktor mit Generalvollmacht und Chefsyndikus, Direktion Rechtsfragen

Deputy Director General; Legal Directorate
Ruth NILAND
Deputy Director General; Legal Directorate
©EIB

Ruth
NILAND

Stellvertretende Direktorin mit Generalvollmacht, Legal Directorate

Director General; Information Systems Directorate
Magí CLAVÉ BADIA
Director General; Information Systems Directorate
©EIB

Magí
CLAVÉ
BADIA

Direktor mit Generalvollmacht, Direktion Informationssysteme der EIB-Gruppe

Deputy Director General; Group Information Systems Directorate
Vanessa BUTERA
Deputy Director General; Group Information Systems Directorate
©EIB

Vanessa
BUTERA

Stellvertretende Direktorin mit Generalvollmacht, 

Direktion Informationssysteme der EIB-Gruppe

Director General; Human Resources Directorate
Barbara LEVÉEL
Director General; Human Resources Directorate
©EIB

Barbara
LEVÉEL

Direktorin mit Generalvollmacht, Direktion Personal

Director General; Head of EU Lending and Advisory Operations; Operations Directorate
Jean-Christophe Laloux
Director General; Head of EU Lending and Advisory Operations; Operations Directorate
©EIB

Jean-Christophe
LALOUX

Direktor mit Generalvollmacht – Leiter Finanzierungs-operationen und Beratungsdienste in der EU, Direktion

Finanzierungs-operationen

Deputy Director General; Operations Directorate
Elina Roine
Deputy Director General; Operations Directorate
©EIB

Elina
ROINE

Stellvertretende Direktorin mit Generalvollmacht, 

Direktion Finanzierungs-operationen

Director General; EIB Global Directorate
Andrew McDOWELL
Director General; EIB Global Directorate
©EIB

Andrew
McDOWELL

Direktorin mit Generalvollmacht,

Direktion EIB Global

Director; Enlargement and Neighbourhood Department; EIB Global Directorate
Lionel RAPAILLE
Director; Enlargement and Neighbourhood Department; EIB Global Directorate
©EIB

Lionel
RAPAILLE

Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht, Direktion EIB Global

Director General; Portfolio Management and Monitoring Directorate
Luca LAZZAROLI
Director General; Portfolio Management and Monitoring Directorate
©EIB

Luca
LAZZAROLI

Direktor mit Generalvollmacht, Direktion Portfoliomangement und -überwachung

Director General; Finance Directorate
Cyril ROUSSEAU
Director General; Finance Directorate
©EIB

Cyril
ROUSSEAU

Direktor mit Generalvollmacht, Direktion für Finanzen

Director General; Projects Directorate
Laura PIOVESAN
Director General; Projects Directorate
©EIB

Laura
PIOVESAN

Direktorin mit Generalvollmacht,

Direktion Projekte

Deputy Director General; Projects Directorate
Christoph KUHN
Deputy Director General; Projects Directorate
©EIB

Christoph
KUHN

Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht,

Direktion Projekte

EIB Group Chief Risk Officer; EIB Group Risk and Compliance Directorate
Román ESCOLANO
EIB Group Chief Risk Officer; EIB Group Risk and Compliance Directorate
©EIB

Román
ESCOLANO

Chief Risk Officer der EIB-Gruppe, Direktion Risiko und Compliance der EIB-Gruppe

Deputy Director General and EIB Group Chief Credit and Climate Risk Officer; Credit and Climate Risk Department; EIB Group Risk and Compliance Directorate
Adrian KAMENITZER
Deputy Director General and EIB Group Chief Credit and Climate Risk Officer; Credit and Climate Risk Department; EIB Group Risk and Compliance Directorate
©EIB

Adrian
KAMENITZER

Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht und Chief Credit and Climate Risk Officer der EIB-Gruppe, Direktion Risiko und Compliance der EIB-Gruppe

EIB Group Chief Compliance Officer and Deputy Director General; Office of the EIB Group Chief Compliance Officer; EIB Group Risk and Compliance Directorate
Roberto GARCIA PIRIZ
EIB Group Chief Compliance Officer and Deputy Director General; Office of the EIB Group Chief Compliance Officer; EIB Group Risk and Compliance Directorate
©EIB

Roberto
GARCIA
PIRIZ

Chief Compliance Officer der EIB-Gruppe, Stellvertretender Direktor mit Generalvollmacht, 

Direktion Risiko und Compliance der EIB-Gruppe

Inspector General; Inspectorate General
Monique KONING
Inspector General; Inspectorate General
©EIB

Monique
KONING

Generalinspektorin,

Generalinspektion

Director General and Chief Financial Controller; Chief Financial Controller Directorate
Oliver RUSSMANN
Director General and Chief Financial Controller; Chief Financial Controller Directorate
©EIB

Oliver
RUSSMANN

Direktor mit Generalvollmacht und Chief Financial Controller, Direktion Chief Financial Controller

Deputy Director General; Chief Financial Controller Directorate
Sonia HIDALGO BODEGA
Deputy Director General; Chief Financial Controller Directorate
©EIB

Sonia
HIDALGO
BODEGA

Stellvertretende Direktorin mit Generalvollmacht, Direktion Chief Financial Controller

Director; Internal Audit Department
Séverine BEROARD
Director; Internal Audit Department
©EIB

Séverine
BEROARD

Direktorin, Hauptabteilung Innenrevision

