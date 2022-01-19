Der „President’s Chat“ ist eine Initiative der Karibischen Entwicklungsbank. Seit 2021 werden in diesem Format für alle verständlich Entwicklungsthemen diskutiert, um der Öffentlichkeit die großen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen mit ihren weltweiten Folgen näherzubringen.

Zur dritten Ausgabe kamen die Präsidenten vier großer multilateraler Entwicklungsbanken zusammen:

Dr. Akinwumi A. Adesina – Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank

Mauricio Claver-Carone – Präsident der Interamerikanischen Entwicklungsbank

Dr. Werner Hoyer – Präsident der Europäischen Investitionsbank

Dr. Hyginus „Gene“ Leon – Präsident der Karibischen Entwicklungsbank

Um die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sind erhebliche Mittel notwendig, für die traditionelle Finanzierungsquellen nicht ausreichen. Deshalb müssen multilaterale Entwicklungsbanken strategische Partnerschaften mit dem Privatsektor schmieden. Wie diese Banken Privatkapital für Entwicklungsergebnisse mobilisieren können, war dieses Jahr Thema des President’s Chat.

