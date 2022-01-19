Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Der „President’s Chat“ ist eine Initiative der Karibischen Entwicklungsbank. Seit 2021 werden in diesem Format für alle verständlich Entwicklungsthemen diskutiert, um der Öffentlichkeit die großen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen mit ihren weltweiten Folgen näherzubringen.

Zur dritten Ausgabe kamen die Präsidenten vier großer multilateraler Entwicklungsbanken zusammen:

  • Dr. Akinwumi A. Adesina – Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank
  • Mauricio Claver-Carone – Präsident der Interamerikanischen Entwicklungsbank
  • Dr. Werner Hoyer – Präsident der Europäischen Investitionsbank
  • Dr. Hyginus „Gene“ Leon – Präsident der Karibischen Entwicklungsbank

Um die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sind erhebliche Mittel notwendig, für die traditionelle Finanzierungsquellen nicht ausreichen. Deshalb müssen multilaterale Entwicklungsbanken strategische Partnerschaften mit dem Privatsektor schmieden. Wie diese Banken Privatkapital für Entwicklungsergebnisse mobilisieren können, war dieses Jahr Thema des President’s Chat.

Weitere Informationen  

Zum Livestream

So fördert die EIB nachhaltige Entwicklung rund um den Globus

Gemeinsam Lösungen finden

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Unsere Volkswirtschaften sind eng verflochten. Wohlstand in einer Region fördert den Wohlstand überall.

Hoffnung auf Veränderung: Müllsammlerinnen in Argentinien

Ein Projekt in der argentinischen Provinz Jujuy eröffnet neue wirtschaftliche Chancen für Frauen. Es ist Teil der regionalen Initiative „Jujuy Verde“ und soll auch zu einer nachhaltigen Abfallbewirtschaftung beitragen und den Ausstoß von Treibhausgasen senken.

