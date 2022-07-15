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Das G20-Treffen der Finanzministerinnen, Finanzminister, Notenbankgouverneurinnen und Notenbankgouverneure diesen Monat in Indonesien findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt: Die Coronapandemie hat die Welt weiter im Griff, und gleichzeitig gilt es, den Klimawandel und die großen Herausforderungen infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit Hochdruck anzugehen – vor allem die weltweite Energie- und Lebensmittelkrise.

Die Mitglieder der G20 – sie stehen für 85 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts, 75 Prozent des internationalen Handels und zwei Drittel der Weltbevölkerung – können mit ihrem Kurs anderen ein Beispiel geben. Denn wir müssen heute mehr denn je zusammenarbeiten und uns gemeinsam auf Lösungen verständigen.

Die EIB nimmt aufgrund ihres aktuellen Vorsitzes in der Gruppe der Präsidentinnen und Präsidenten der multinationalen Entwicklungsbanken an den G20-Treffen unter Indonesiens Federführung teil. Wir unterstützen das „Recover Together, Recover Stronger“-Ziel der indonesischen G20-Präsidentschaft, unterstreicht es doch die Bedeutung von Multilateralismus, Partnerschaften und Inklusivität für einen resilienten und nachhaltigen globalen Neustart nach der Pandemie.

Mit ihrer Teilnahme an G20-Diskussionen trägt die Bank ganz im Geist von Team Europa auch zum strategischen Engagement der EU bei. In enger Orientierung an den EU-Strategien und -Prioritäten vertieft die EIB ihre Zusammenarbeit mit den G20-Partnern für einen nachhaltigen und fairen Wohlstand, die grüne Wende, MeerespolitikDigitalisierung, Konnektivität, Sicherheit und Verteidigung und menschliche Sicherheit.

Neben dem G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure nimmt die EIB noch am zweiten G20 Investors Dialogue teil, der vom D20-LTIC, der OECD, dem Global Infrastructure Hub und dem indonesischen G20-Vorsitz organisiert wird. Des Weiteren findet auch die Jahressitzung des D20-LTIC-Lenkungsausschusses statt.

Weitere Informationen  

Aktuelle Informationen

15 Juli 2022

#G20Indonesia: EIB-Präsident Hoyer bleibt Mitvorsitzender des D20 Long-Term Investors Club

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer bleibt Mitvorsitzender des D20 Long-Term Investors Club (D20-LTIC), nachdem der Lenkungsausschuss beschloss, sein Mandat um zwei weitere Jahre zu verlängern. Der D20-LTIC-Lenkungsausschuss tagte am Rande des G20-Treffens der Finanzministerinnen und Zentralbankgouverneure in Denpasar, Indonesien. Er begrüßte dabei auch zwei neue Mitglieder: die Griechische Entwicklungsbank und PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI), die staatliche indonesische Einrichtung für Infrastrukturentwicklung.
Institutional Umwelt Direktorium Investitionen Indonesien Asien und Pazifik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
18 Juli 2022

#G20Indonesia: EIB-Präsident Hoyer begrüßt die HDB im D20-LTIC und bleibt Co-Vorsitzender

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer hat die Hellenic Development Bank (HDB) als neues Mitglied des D20 Long-Term Investors Club (D20-LTIC) begrüßt. Hoyers Mandat als Co-Vorsitzender wurde vom Lenkungsausschuss um zwei weitere Jahre verlängert.
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