Das G20-Treffen der Finanzministerinnen, Finanzminister, Notenbankgouverneurinnen und Notenbankgouverneure diesen Monat in Indonesien findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt: Die Coronapandemie hat die Welt weiter im Griff, und gleichzeitig gilt es, den Klimawandel und die großen Herausforderungen infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit Hochdruck anzugehen – vor allem die weltweite Energie- und Lebensmittelkrise.

Die Mitglieder der G20 – sie stehen für 85 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts, 75 Prozent des internationalen Handels und zwei Drittel der Weltbevölkerung – können mit ihrem Kurs anderen ein Beispiel geben. Denn wir müssen heute mehr denn je zusammenarbeiten und uns gemeinsam auf Lösungen verständigen.

Die EIB nimmt aufgrund ihres aktuellen Vorsitzes in der Gruppe der Präsidentinnen und Präsidenten der multinationalen Entwicklungsbanken an den G20-Treffen unter Indonesiens Federführung teil. Wir unterstützen das „Recover Together, Recover Stronger“-Ziel der indonesischen G20-Präsidentschaft, unterstreicht es doch die Bedeutung von Multilateralismus, Partnerschaften und Inklusivität für einen resilienten und nachhaltigen globalen Neustart nach der Pandemie.

Mit ihrer Teilnahme an G20-Diskussionen trägt die Bank ganz im Geist von Team Europa auch zum strategischen Engagement der EU bei. In enger Orientierung an den EU-Strategien und -Prioritäten vertieft die EIB ihre Zusammenarbeit mit den G20-Partnern für einen nachhaltigen und fairen Wohlstand, die grüne Wende, Meerespolitik, Digitalisierung, Konnektivität, Sicherheit und Verteidigung und menschliche Sicherheit.

Neben dem G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure nimmt die EIB noch am zweiten G20 Investors Dialogue teil, der vom D20-LTIC, der OECD, dem Global Infrastructure Hub und dem indonesischen G20-Vorsitz organisiert wird. Des Weiteren findet auch die Jahressitzung des D20-LTIC-Lenkungsausschusses statt.

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