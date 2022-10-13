Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die Europäische Woche der Regionen und Städte ist die größte jährliche Veranstaltung zur Kohäsionspolitik. Auf der von der Europäischen Kommission und vom Ausschuss der Regionen organisierten Veranstaltung zeigen die Städte und Regionen, wie sie für Wachstum und Beschäftigung sorgen und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union umsetzen – und wie wichtig Kommunen und Regionen für die Good Governance in Europa sind.

Die 20. Auflage stand unter dem Motto Neue Herausforderungen für den Zusammenhalt in Europa und fand sowohl online als auch in Präsenz statt. Die Themen dieses Jahr:

  • Grüne Wende
  • Territorialer Zusammenhalt
  • Digitaler Wandel
  • Stärkung der Jugend

Programm  

Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB

Die EIB nahm an fünf Online-Veranstaltungen teil (jeweils Brüsseler Zeit).

Dienstag, 11. Oktober

  • Workshop: Orientierung der Europäischen Investitionsbank zur Kohäsion 2021–2027
    9.30–11.00 Uhr
     Mehr dazu
  • Workshop: Wie JASPERS Sie bei Ihrer grünen Wende begleiten kann
    11.30–13.00 Uhr
     Mehr dazu
  • Workshop: Finanzierung der grünen Wende – gemeinsam mit der GD REGIO
    11.30–13.00 Uhr
     Mehr dazu
  • Informationsveranstaltung: So nutzen Sie die Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor des Mechanismus für einen gerechten Übergang
    14.30–15.30 Uhr
     Mehr dazu

Donnerstag, 13. Oktober

  • Workshop: Investitionen angesichts der Herausforderungen des doppelten Übergangs: Kompetenzen, Kapazität und öffentlich-private Synergien
    9.30–11.00 Uhr
     Mehr dazu

Mehr über unsere Tätigkeit

13 Oktober 2022

EIB fördert Entwicklung von Westpommern

Westpommern steht vor demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen: Die alternde Bevölkerung braucht Zugang zu einer besseren Gesundheitsversorgung, und die Wirtschaft arbeitet an der grünen Wende. Die EIB unterstützt Investitionen in verschiedenen Sektoren wie Mobilität, Kultur, Gesundheit und soziale Dienste. Das beschleunigt das nachhaltige Wirtschaftswachstum, stärkt den sozialen Zusammenhalt und erleichtert so den regionalen Wandel.
q_Zf6LV_26E
Verkehr Nachhaltiger Verkehr Polen Europäische Union Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt

Regionalentwicklung und Kohäsion

Die wirtschaftliche, soziale und territoriale Integration in der Europäischen Union müssen wir passend fördern. Genau das leistet die Kohäsionspolitik der EU: Sie hilft jeder Region, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und schafft damit bessere Lebensstandards und Wohlstand in der gesamten EU. Erfahren Sie, wie die EIB den Zusammenhalt fördert.

Stadtentwicklung

Die EIB unterstützt Projekte, die das Leben im städtischen Raum nachhaltiger machen. 

13 Oktober 2021

European Investment Bank Cohesion Orientation 2021-2027

The Cohesion Orientation 2021-2027 sets out the European Investment Bank’s plan to increase support for economically weaker EU regions, while focusing on the transition towards a low-carbon economy.

Social and territorial cohesion

Our cohesion stories in the spotlight

14 Juli 2022

Kleine Insel, große Wirkung

Bank of Valletta hilft KMU in Malta bei Innovation und Schaffung neuer Jobs nach der Coronakrise.
KMU Malta Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
10 August 2022

Auf Kurs in eine grünere Zukunft

Neue Züge für den Güterverkehr in Tschechien sollen Jobs schaffen, abgelegene Regionen besser anbinden und Emissionen senken
Verkehr Tschechien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
2 Juni 2022

Digitale Versicherungen in Griechenland und Zypern

Griechisch-zyprischer Digitalversicherer leistet Pionierarbeit mit neuer Plattform für schnelle, günstige und direktere Versicherungen
Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital KMU Venture Debt Griechenland Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
20 Juli 2022

Kurze Wege zum Krankenhaus

Drei neue Regionalkrankenhäuser mit modernem, zentralem Leistungsangebot für mehr Zusammenhalt in wichtigen Regionen Rumäniens
Gesundheit und Life Sciences Rumänien Europäische Union Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
12 April 2022

Automatisierte Abfallbehandlung

Kreislaufwirtschaft in Portugal: Moderne Abfallentsorgungsanlage nutzt automatische Sortierung für Recycling, Kompostierung und Energieerzeugung
Infrastruktur Kreislaufwirtschaft Portugal Europäische Union Klima und Umwelt
21 September 2022

Montenegro – auf der richtigen Spur

Der Güter- und Personenverkehr auf der Schiene im Balkan wird nachhaltiger und smarter. Davon profitiert die gesamte Region, auch Montenegro.
Infrastruktur Eisenbahn Verkehr Montenegro Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Soziale Infrastruktur

