Die Europäische Woche der Regionen und Städte ist die größte jährliche Veranstaltung zur Kohäsionspolitik. Auf der von der Europäischen Kommission und vom Ausschuss der Regionen organisierten Veranstaltung zeigen die Städte und Regionen, wie sie für Wachstum und Beschäftigung sorgen und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union umsetzen – und wie wichtig Kommunen und Regionen für die Good Governance in Europa sind.
Die 20. Auflage stand unter dem Motto Neue Herausforderungen für den Zusammenhalt in Europa und fand sowohl online als auch in Präsenz statt. Die Themen dieses Jahr:
- Grüne Wende
- Territorialer Zusammenhalt
- Digitaler Wandel
- Stärkung der Jugend
Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB
Die EIB nahm an fünf Online-Veranstaltungen teil (jeweils Brüsseler Zeit).
Dienstag, 11. Oktober
- Workshop: Orientierung der Europäischen Investitionsbank zur Kohäsion 2021–2027
9.30–11.00 Uhr
Mehr dazu
- Workshop: Wie JASPERS Sie bei Ihrer grünen Wende begleiten kann
11.30–13.00 Uhr
Mehr dazu
- Workshop: Finanzierung der grünen Wende – gemeinsam mit der GD REGIO
11.30–13.00 Uhr
Mehr dazu
- Informationsveranstaltung: So nutzen Sie die Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor des Mechanismus für einen gerechten Übergang
14.30–15.30 Uhr
Mehr dazu
Donnerstag, 13. Oktober
- Workshop: Investitionen angesichts der Herausforderungen des doppelten Übergangs: Kompetenzen, Kapazität und öffentlich-private Synergien
9.30–11.00 Uhr
Mehr dazu