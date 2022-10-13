Die Europäische Woche der Regionen und Städte ist die größte jährliche Veranstaltung zur Kohäsionspolitik. Auf der von der Europäischen Kommission und vom Ausschuss der Regionen organisierten Veranstaltung zeigen die Städte und Regionen, wie sie für Wachstum und Beschäftigung sorgen und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union umsetzen – und wie wichtig Kommunen und Regionen für die Good Governance in Europa sind.

Die 20. Auflage stand unter dem Motto Neue Herausforderungen für den Zusammenhalt in Europa und fand sowohl online als auch in Präsenz statt. Die Themen dieses Jahr:

Grüne Wende

Territorialer Zusammenhalt

Digitaler Wandel

Stärkung der Jugend

Programm

Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB

Die EIB nahm an fünf Online-Veranstaltungen teil (jeweils Brüsseler Zeit).

Dienstag, 11. Oktober

Workshop: Orientierung der Europäischen Investitionsbank zur Kohäsion 2021–2027

9.30–11.00 Uhr

Workshop: Wie JASPERS Sie bei Ihrer grünen Wende begleiten kann

11.30–13.00 Uhr

11.30–13.00 Uhr

Workshop: Finanzierung der grünen Wende – gemeinsam mit der GD REGIO

11.30–13.00 Uhr

11.30–13.00 Uhr

Informationsveranstaltung: So nutzen Sie die Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor des Mechanismus für einen gerechten Übergang

14.30–15.30 Uhr

14.30–15.30 Uhr

Donnerstag, 13. Oktober