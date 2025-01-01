Die Europäische Woche der Regionen und Städte ist die größte jährliche Veranstaltung zur Regionalpolitik. Auf der von der Europäischen Kommission und vom Ausschuss der Regionen organisierten Veranstaltung zeigen die Städte und Regionen, wie sie für Wachstum und Beschäftigung sorgen und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union umsetzen und wie wichtig Kommunen und Regionen für die Good Governance in Europa sind.

Dieses Jahr dauert die Veranstaltung ausnahmsweise drei Wochen und findet digital statt.

Die Themen der diesjährigen Europäischen Woche der Regionen und Städte:

Grünes Europa

Zusammenhalt und Zusammenarbeit

Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger

Die EIB auf der Europäischen Woche der Regionen und Städte 2020

Die EIB nimmt an mehreren Veranstaltungen teil: