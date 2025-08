Ethisches Banking für mehr soziale Wirkung in Europa

Am 5. Juni 2025 organisierte die Europäische Investitionsbank-Gruppe in Brüssel die Veranstaltung „Ethical banking for more social impact in Europe“.

Auf der gemeinsam mit der Europäischen Föderation der Ethischen und Alternativen Banken (FEBEA) und der Global Alliance for Banking on Values (GABV) organisierten Veranstaltung befassten sich renommierte Vertreterinnen und Vertreter der EU-Finanzbranche mit ethischem und sozialem Banking. In den Gesprächen ging es vor allem darum, was im Bereich ethische Finanzierungen gebraucht wird, was die EU und die EIB-Gruppe dafür tun können und mit welchen Strategien sich in Europa mehr soziale Wirkung erreichen lässt.

Die EIB stellte auch ihre Zusammenarbeit mit der Banca Etica vor und informierte über potenzielle Partnerschaften mit FEBEA- und GABV-Mitgliedern.

Die Veranstaltung für geladene Gäste wurde vom Beratungsteam der EIB im Rahmen des Programms Technische Hilfe für soziale und inklusive Finanzierungen unter InvestEU organisiert.

Veranstaltungsprogramm*

9.00–9.10 Uhr: Begrüßung

Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank

9.10–9.40 Uhr: Eröffnungsrede

Ruth Paserman, Direktorin, Fonds: Programmplanung und Durchführung, GD EMPL, Europäische Kommission

Gemma Feliciani, Direktorin, Abteilung Finanzinstitute, Europäische Investitionsbank

Daniel Sorrosal, Generalsekretär, Europäische Föderation der Ethischen und Alternativen Banken (FEBEA)

Martin Rohner, Exekutivdirektor, Global Alliance for Banking on Values (GABV)

9.40–10.30 Uhr: Unterstützung der EIB-Gruppe für ethische und soziale Finanzierungen

Catherine Bender, Leiterin der Abteilung Finanzinstitute – West, Europäische Investitionsbank

Cristina Dumitrescu, Leiterin der Abteilung Inklusive Finanzierungen, Europäischer Investitionsfonds

Eduardo Sierra Martin, Berater für Finanzierungsinstrumente, Abteilung Finanzinstitute, Europäische Investitionsbank

10.30–11.00 Uhr: Kaffeepause

11.00–12.00 Uhr: Panel: Entwicklung soziale und ethische Finanzierungen in der EU

Brigitte Fellahi-Brognaux, Referatsleiterin, Soziales und inklusives Unternehmertum, GD EMPL, Europäische Kommission

Andrea Baranes, Beraterin, Banca Etica Foundation

Raffaella De Felice, Mitglied des Verwaltungsrats, Banca Etica, Italien

Guido Vezzani, Kreditreferent, Abteilung Finanzinstitute – West, Europäische Investitionsbank

Anna Zurek, Beraterin für Finanzierungsinstrumente, Abteilung Beratung – Finanzinstitute, Europäische Investitionsbank

Simone Petrillo, Transaction & Relationship Officer, Europäischer Investitionsfonds

12.00–13.00 Uhr: Panel: Chancen und Herausforderungen im Bereich ethisches Banking

Esther Luna, Caixa Colonya Pollença, Spanien

Juliane Müller, GLS Bank, Deutschland

Oscar Muguerza Telleria, Laboral Kutxa, Spanien

Francois Dauriat, Policy Officer, GD EMPL, Europäische Kommission

Guido Vezzani, Kreditreferent, Abteilung Finanzinstitute – West, Europäische Investitionsbank

Cristina Dumitrescu, Leiterin der Abteilung Inklusive Finanzierungen, Europäischer Investitionsfonds

13.00–13.05 Uhr: Schlusswort

Bruno Robino, stellvertretender Leiter der Abteilung Beratung – Finanzinstitute, Europäische Investitionsbank

13.05–14.30 Uhr: Mittagessen und Networking

14.30–16.30 Uhr: Einzelgespräche mit Expertinnen und Experten der EIB-Gruppe

* Änderungen vorbehalten. Die Informationen auf der Eventseite werden regelmäßig aktualisiert.