ELENA – für mehr Investitionen in saubere Energieinfrastruktur in Städten und Regionen

ELENA bietet technische Hilfe für Projekte, die Gebäude ökologischer und energieeffizienter und den Stadtverkehr nachhaltiger machen.

In einer Veranstaltungsreihe hat die EIB darüber informiert, wie ELENA funktioniert und wie die EU-Länder auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene profitieren. Dabei erfuhren die Teilnehmenden, wie sie einen ELENA-Zuschuss beantragen können und welche Arten von Investitionen förderfähig sind. Außerdem wurden aktuelle Projekte vorgestellt.

Die Veranstaltungen fanden in verschiedenen EU-Ländern statt.