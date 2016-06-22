Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Das Globale Infrastrukturforum (GIF) ist die Leitveranstaltung für die Zusammenarbeit bei der Infrastrukturfinanzierung zur Unterstützung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung.

Das Forum wird gemeinsam von den multilateralen Entwicklungsbanken in enger Partnerschaft mit den Vereinten Nationen (UN) organisiert.

Das Forum 2017 wird gemeinsam von der Europäischen Investitionsbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank ausgerichtet.

EIB-Präsident Werner Hoyer, die Vizepräsidenten Jonathan Taylor, Ambroise Fayolle, Andrew McDowell und die stellvertretende Generalsekretärin Marjut Santoni werden für die EIB an den Diskussionen und den Sitzungen in kleineren Gruppen teilnehmen.

Pressemitteilung:Multilaterale Banken wollen vertiefte Zusammenarbeit mit dem Privatsektor für eine inklusive und nachhaltige Infrastruktur

 

Die Zusammenarbeit der multilateralen Banken und der Privatwirtschaft hat zur Förderung von Innovation bei klimarelevanten Investitionen beigetragen. Aber wir könnten noch viel mehr erreichen

  • Luis Alberto Moreno, Präsident der Interamerikanischen Entwicklungsbank, und Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank, der ZeitungEl País.

Website des GIF 2017

Werfen Sie einen Blick auf die Website des Forums und finden Sie heraus, wie andere multilaterale Entwicklungsbanken nachhaltige Infrastruktur unterstützen

Die Plenarsitzung (10.00 Uhr Ortszeit), Mittagessen (13.00 Uhr) und Abschlussveranstaltungen (17.00 Uhr) werden am 22. April 2017 live gestreamt werden. Die Beiträge werden simultan von Englisch in Französisch, Portugiesisch und Spanisch gedolmetscht. Die Links zu den Livestreams werden kurz vor der Veranstaltung veröffentlicht werden.

Programm des GIF 2017

Bitte klicken Sie hier, um das Programm des Globalen Infrastrukturforums 2017 zu sehen.

 

  • Folgen Sie dem Globalen Infrastrukturforum 2017 auf Twitter Twitter#InvestInInfra

Entdecken Sie die Geschichten hinter einigen unserer Infrastrukturprojekte

28 September 2016

Portugal und die EIB: Infrastruktur und neue Zuversicht

Nach 40 Jahren und 426 Projekten hält die Europäische Investitionsbank Rückschau auf ihr Engagement in Portugal und hört bei den Menschen vor Ort nach, welche Veränderungen sie erlebt haben
28 März 2017

Tuk-Tuks und U-Bahnen

Die neue U-Bahn in Lucknow wird verändern, wie sich Millionen Menschen in der indischen Megastadt fortbewegen – und wie sie atmen.
Factsheets der EIB zu nachhaltiger inklusiver Infrastruktur

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
