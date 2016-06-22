Das Globale Infrastrukturforum (GIF) ist die Leitveranstaltung für die Zusammenarbeit bei der Infrastrukturfinanzierung zur Unterstützung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung.
Das Forum wird gemeinsam von den multilateralen Entwicklungsbanken in enger Partnerschaft mit den Vereinten Nationen (UN) organisiert.
Das Forum 2017 wird gemeinsam von der Europäischen Investitionsbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank ausgerichtet.
EIB-Präsident Werner Hoyer, die Vizepräsidenten Jonathan Taylor, Ambroise Fayolle, Andrew McDowell und die stellvertretende Generalsekretärin Marjut Santoni werden für die EIB an den Diskussionen und den Sitzungen in kleineren Gruppen teilnehmen.
Die Zusammenarbeit der multilateralen Banken und der Privatwirtschaft hat zur Förderung von Innovation bei klimarelevanten Investitionen beigetragen. Aber wir könnten noch viel mehr erreichen
Die Plenarsitzung (10.00 Uhr Ortszeit), Mittagessen (13.00 Uhr) und Abschlussveranstaltungen (17.00 Uhr) werden am 22. April 2017 live gestreamt werden. Die Beiträge werden simultan von Englisch in Französisch, Portugiesisch und Spanisch gedolmetscht. Die Links zu den Livestreams werden kurz vor der Veranstaltung veröffentlicht werden.
