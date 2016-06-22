Das Globale Infrastrukturforum (GIF) ist die Leitveranstaltung für die Zusammenarbeit bei der Infrastrukturfinanzierung zur Unterstützung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung.

Das Forum wird gemeinsam von den multilateralen Entwicklungsbanken in enger Partnerschaft mit den Vereinten Nationen (UN) organisiert.

Das Forum 2017 wird gemeinsam von der Europäischen Investitionsbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank ausgerichtet.

EIB-Präsident Werner Hoyer, die Vizepräsidenten Jonathan Taylor, Ambroise Fayolle, Andrew McDowell und die stellvertretende Generalsekretärin Marjut Santoni werden für die EIB an den Diskussionen und den Sitzungen in kleineren Gruppen teilnehmen.

Pressemitteilung:Multilaterale Banken wollen vertiefte Zusammenarbeit mit dem Privatsektor für eine inklusive und nachhaltige Infrastruktur