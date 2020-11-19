Thierry Deau, Mitglied des Investitionsausschusses sowie Gründer und CEO von Meridiam, Paris

Wir haben uns sehr stark auf die Zusätzlichkeit konzentriert. Allen Mitgliedern des Investitionsausschusses war klar, dass wir gute Gründe brauchen, wenn wir Steuergelder einsetzen. Wir stützten uns auf die Säulenbewertung in den vorgelegten Unterlagen, brachten aber alle unsere persönliche Sektorerfahrung ein. Natürlich hatten wir in einigen Punkten einen erweiterten Blickwinkel auf die Analysen der EIB. Beispielsweise ist der Begriff Marktversagen einerseits recht gut definiert, aber andererseits auch unscharf. Wir haben für eine disziplinierte, einheitliche Bewertung der Zusätzlichkeit gesorgt. Neben dem großen Thema Klima und Klimawende waren wir uns alle einig, dass es beim Wirtschaftswachstum nicht nur um Arbeitsplätze geht. Der Zugang zu sozialen Dienstleistungen war genauso wichtig wie das Thema Forschung und Entwicklung (FuE). Letzteres war uns allen ein Anliegen, weil da in Europa ein echtes Marktversagen vorliegt. Wir haben versucht sicherzustellen, dass jedes Projekt wirklich etwas bewirkt.

Zum Thema Zusätzlichkeit haben wir zwei Debatten geführt, die erste mit den Leuten der EIB. Ihre Vorstellung von Zusätzlichkeit war zunächst: Wenn etwas der Verordnung entspricht, dann ist es zusätzlich, und wir machen weiter. Die zweite Debatte war eine interne, um herauszufinden, was wir für wichtig hielten, und um die Wirkung richtig zu bewerten. Ich glaube, nach den ersten anderthalb Jahren fanden wir einen echten Konsens darüber.

Aus professioneller Sicht waren diese Gespräche für mich sehr bereichernd. Ich habe mehr über Sektoren erfahren, mit denen ich nicht unbedingt jeden Tag zu tun habe. Ich bin im Investmentgeschäft tätig und kenne die EIB jetzt seit 30 Jahren. Aber durch Dinge, die für die Bank neu waren – KMU zum Beispiel – habe ich einen besseren Überblick darüber bekommen, wie Finanzprodukte in der EU über Finanzintermediäre und KMU ihren Weg durch die Wirtschaft finden. Das ist schon faszinierend. Ich habe jetzt ein besseres Verständnis für die Wirksamkeit von EU-Instrumenten. Das kann von außen ein wenig kompliziert aussehen, ist es aber gar nicht.

Für mich war das eine wahrhaft europäische Erfahrung. Es war schön zu erleben, wie sich zehn Ausschussmitglieder aus verschiedenen EU-Ländern darauf verständigen können, was für ein Konjunkturprogramm und den Einsatz dieses Instruments wichtig ist. Europa wird oft belächelt, aber wenn es darum geht, konkret etwas zu tun, dann können wir sehr effizient sein. Das hat mich darin bestärkt, dass wir wohl mehr Europa brauchen. Und dass Europa konkreter werden muss.