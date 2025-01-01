Arbeiten bei der EIB

Unsere Produkte und Leistungen

Wir bieten EU-weit Finanzierungsprodukte und Beratung für kleine Unternehmen und für Projekte in den Bereichen Innovation, Klima und Infrastruktur. Damit tragen wir zu Wachstum und Beschäftigung bei. Wir verhelfen allen EU-Regionen zu mehr Wohlstand, damit sie ihr ganzes Potenzial entfalten können.