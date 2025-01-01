Arbeiten bei der EIB

Suche starten DE menü
 
Die EIB-Gruppe begeht diese Woche den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sind Teil unserer DNA. Entsprechend den Werten der EU setzen wir auf ein barrierefreies, inklusives Umfeld, in dem sich alle entfalten und ihren Beitrag leisten können.

Investoren, Kunden, die Medien, die Zivilgesellschaft oder Jobsuchende – alle sind uns wichtig.

Kunden

Wir bieten eine breite Palette an Finanzierungsprodukten – vielleicht auch für Sie.

Presse

Aktuelle Informationen für die Medien über die Arbeit der EIB (Projektgeschichten, Pressemitteilungen, audiovisuelles Material).

Zivilgesellschaft

Der Dialog mit der Zivilgesellschaft liefert wertvolle Impulse für die Entwicklung unserer Strategien und Aktivitäten.

Externe Dienstleister

Hier finden Sie Informationen über Ausschreibungen und Aufforderungen zur Interessenbekundung, die von der EIB verwaltet werden.

Jobsuchende

Die EIB bietet ein vielfältiges und multikulturelles Arbeitsumfeld. Unsere hoch qualifizierten Fachkräfte decken ein breites Spektrum von Aktivitäten ab.

Investoren

Sozial verantwortliche institutionelle und private Anleger können viel bewirken. Weitere Informationen finden Sie auf unseren Investor Relations-Seiten.

Gesellschaftliches Engagement

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir gemeinsam mit europäischen Partnern und der Öffentlichkeit soziale, kulturelle und akademische Initiativen fördern.

Sie benötigen als KMU oder ein Midcap-Unternehmen einen Kredit?

Die EIB arbeitet mit zahlreichen Partnerinstituten zusammen, über die sie Finanzprodukte für kleinste, kleine und mittelgroße Unternehmen anbietet.

Ihr Weg zur Finanzierung  
Qredits
Kundenportal der EIB-Gruppe

Ihr digitaler Zugang

Als Kunde oder Geschäftspartner der EIB-Gruppe können Sie über unser Kundenportal auf wichtige Finanzinformationen zugreifen.

Zum Kundenportal der EIB-Gruppe  

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB.

Kontakt  

Unsere Produkte und Leistungen

Wir bieten EU-weit Finanzierungsprodukte und Beratung für kleine Unternehmen und für Projekte in den Bereichen InnovationKlima und Infrastruktur. Damit tragen wir zu Wachstum und Beschäftigung bei. Wir verhelfen allen EU-Regionen zu mehr Wohlstand, damit sie ihr ganzes Potenzial entfalten können.

Darlehen

Darlehen an Kunden jeder Größe, die ein nachhaltiges Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum fördern

Eigenkapital

Eigenkapitalfinanzierungen und Fondsbeteiligungen, die privates Kapital mobilisieren

Garantien

Zur Absicherung von Risiken kleiner und großer Projekte sowie Kreditportfolios

Beratung

Technische und finanzielle Beratung für unsere Kunden