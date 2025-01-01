Frühere Präsidenten

Werner Hoyer

Präsident von Januar 2012 bis Dezember 2023

Unter Werner Hoyer wurde die EIB zur finanziellen Säule der Europäischen Union bei der Bewältigung verschiedener Krisen. In seinen zwölf Amtsjahren positionierte Hoyer die Bank als zentralen Akteur in den großen Hilfsprogrammen, mit denen die EU der europäischen Wirtschaft nach der Schuldenkrise wieder auf die Beine half, das Überleben vieler Unternehmen in der Pandemie sicherte und der Ukraine angesichts der Invasionen Russlands beistand.