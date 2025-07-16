Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Robert de Groot

Vizepräsident der EIB

Weitere Informationen

  Lebenslauf

  Fotogalerie

  Videogalerie

Vizepräsident de Groot hat die Aufsicht über folgende Bereiche:

Prioritäten

  • Sicherheit und Verteidigung
  • Verkehr
  • EU-Erweiterung

EIB Global: Finanzierungen im Westbalkan

Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Belgien, den Niederlanden und dem Großherzogtum Luxemburg sowie Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe

Interne Projekte und Funktionen

  • Straffung des Kreditprozesses und Time-to-Market
  • One-Stop-Shop und Fast Track für Flaggschiff-Programme mit Priorität

Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen

  • NATO

Aktuelle News und Reden

16 Juli 2025

Niederlande: EIB, Rabobank und DLL vergeben gemeinsam 1 Mrd. Euro an europäische KMU mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Landwirtschaft

Die Rabobank, DLL und die Europäische Investitionsbank (EIB) wollen gemeinsam den Zugang kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und Midcaps zu Finanzierungen verbessern. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Bereichen Nachhaltigkeit und Bioökonomie einschließlich Landwirtschaft.
Agrarindustrie KMU Direktorium Robert E. de Groot Nachhaltigkeit Niederlande Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
15 Juli 2025

Spanien: EIB vergibt 385 Mio. Euro an Indra Group für Forschung und Entwicklung zu Verteidigungs- und Weltraumtechnologien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem spanischen Technologiekonzern Indra Group eine Finanzierung über 385 Millionen Euro unterzeichnet. Damit will sie die Forschung, Entwicklung und Innovation für Spitzentechnologien im Verteidigungs- und Weltraumsektor voranbringen. Es ist die bislang größte EIB-Finanzierung in Spanien zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten der Europäischen Union.
Direktorium Nadia Calviño Robert E. de Groot Spanien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
11 Juli 2025

Rekordbeteiligung der Europäischen Investitionsbank-Gruppe am Pride Run Luxemburg

Gestern haben nicht weniger als 475 Beschäftigte der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) beim Pride Run in Luxemburg die Laufschuhe geschnürt. Das jährliche Event feiert Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung. Damit hat sich die Beteiligung aus den eigenen Reihen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt – ein klares Zeichen, wie sehr das Thema in der Belegschaft angekommen ist. Die Läufe über fünf und zehn Kilometer bringen Unternehmen, Vereine, Freunde, Familien und alle anderen zusammen, die sich für die LGBTIQ+-Community starkmachen wollen. Hier kann sich jeder Mensch frei entfalten und Vielfalt feiern.
Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Robert E. de Groot Unternehmen
Mehr  

Offizielle Portraitfotos

Folgen Sie Robert de Groot auf den sozialen Medien

