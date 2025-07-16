Robert de Groot

Weitere Informationen
Vizepräsident de Groot hat die Aufsicht über folgende Bereiche:
Prioritäten
- Sicherheit und Verteidigung
- Verkehr
- EU-Erweiterung
EIB Global: Finanzierungen im Westbalkan
Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Belgien, den Niederlanden und dem Großherzogtum Luxemburg sowie Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe
Interne Projekte und Funktionen
- Straffung des Kreditprozesses und Time-to-Market
- One-Stop-Shop und Fast Track für Flaggschiff-Programme mit Priorität
Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen
- NATO