Robert de Groot

Gestern haben nicht weniger als 475 Beschäftigte der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) beim Pride Run in Luxemburg die Laufschuhe geschnürt. Das jährliche Event feiert Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung. Damit hat sich die Beteiligung aus den eigenen Reihen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt – ein klares Zeichen, wie sehr das Thema in der Belegschaft angekommen ist. Die Läufe über fünf und zehn Kilometer bringen Unternehmen, Vereine, Freunde, Familien und alle anderen zusammen, die sich für die LGBTIQ+-Community starkmachen wollen. Hier kann sich jeder Mensch frei entfalten und Vielfalt feiern.