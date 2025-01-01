Die Europäische Kommission benennt ein Mitglied des Verwaltungsrates und gibt zu jedem Projekt, das dem Verwaltungsrat vorgelegt wird, eine Stellungnahme ab. Gleichzeitig hält sie einen großen Anteil am Europäischen Investitionsfonds, einer Tochtergesellschaft der EIB.
Die Europäische Kommission und die EIB-Gruppe haben eine Reihe gemeinsamer Programme eingerichtet (JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE usw.) und weitere Programme mit anderen öffentlichen Finanzierungsinstitutionen erarbeitet. Für diese gibt es in der Regel eine gemeinsame Leitungsstruktur.
Bleiben Sie informiert
AKTUELLES
- ECA President Lehne visits EIB to strengthen relations
- EG und EIB unterzeichnen Vereinbarung für die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
- Kommission und EIB unterstützen Start des Prototypsatelliten Alphasat
- Die Europäische Investitionsbank und die EBWE werden bei von der EU unterstützten Projekten in Osteuropa und in Zentralasien zusammenarbeiten