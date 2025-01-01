European Union

Die Europäische Kommission benennt ein Mitglied des Verwaltungsrates und gibt zu jedem Projekt, das dem Verwaltungsrat vorgelegt wird, eine Stellungnahme ab. Gleichzeitig hält sie einen großen Anteil am Europäischen Investitionsfonds, einer Tochtergesellschaft der EIB.

Die Europäische Kommission und die EIB-Gruppe haben eine Reihe gemeinsamer Programme eingerichtet (JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE usw.) und weitere Programme mit anderen öffentlichen Finanzierungsinstitutionen erarbeitet. Für diese gibt es in der Regel eine gemeinsame Leitungsstruktur.