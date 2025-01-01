Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Europäischer Ausschuss der Regionen

European Union

In den letzten Jahren hat sich die Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank mit dem Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR), der Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter der EU-Mitgliedstaaten, vertieft. Vertreter der EIB sind fortwährend in die Tätigkeit des AdR eingebunden, vor allem im Zusammenhang mit Investitionen, Infrastruktur sowie Stadt- und Regionalentwicklung.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem AdR und der EIB können die europäischen Gebietskörperschaften und Regionalbehörden vom Know-how der EIB profitieren, um ihren Investitionsbedarf zu decken. So werden schließlich mit Unterstützung durch die EU wichtige Projekte durchgeführt, die sowohl für die Einwohner als auch für die Unternehmen von Vorteil sind.

EU-Mittel für Ihre Region oder Stadt erfolgreich nutzen

Ob sozialer Wohnungsbau, Bildungswesen, Förderung kleiner Unternehmen oder Wiederaufbau nach Katastrophen – die EU-Bank kann helfen.

Committee of the Regions

