Umweltmanagement bei der EIB

Seit 2007 messen und senken wir unsere Treibhausgasemissionen. Wir trennen Abfälle, recyceln Kunststoffe, verwenden weniger Plastik und tun noch vieles mehr.
Das System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) der EU hilft uns, die Umweltauswirkungen unserer täglichen Arbeit zu verringern.
Umwelterklärung
Wir messen und begrenzen unsere Umweltwirkung (Energie, Abfall, Wasserverbrauch usw.), berichten darüber und ergreifen Maßnahmen, um die Belastung weiter zu verringern.
Hier finden Sie unsere aktuelle Umwelterklärung.
EMAS-Highlights
CO2-Bilanz 2022
Dieser Bericht schlüsselt detailliert und umfassend die Treibhausgasemissionen auf, die 2022 am Sitz der EIB-Gruppe in Luxemburg entstanden.
Ehrenpreis für die EIB-Gruppe bei den EMAS Awards
Die EIB-Gruppe erhielt die Auszeichnung nur sechs Monate, nachdem sie als EMAS-Organisation in Luxemburg zertifiziert worden war.
Unterzeichnung des Manifests zum Verzicht auf Einwegplastik
Mit der Unterzeichnung haben wir uns dazu verpflichtet, spätestens Ende 2020 intern auf Einwegprodukte aus Kunststoff zu verzichten.