Umweltmanagement bei der EIB

Was ist EMAS?

EMAS wurde von der Europäischen Kommission entwickelt und soll Unternehmen und anderen Organisationen helfen, ihre Umweltleistung zu verbessern.

Die EIB hat 2019 ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das den Anforderungen der EMAS-Verordnung entspricht.

Mit EMAS und seinen vier Schritten Planen, Umsetzen, Überprüfen, Verbessern gewinnen wir einen Überblick darüber, was wir in den einzelnen Bereichen unserer Organisation tun, um nachhaltiger zu werden.