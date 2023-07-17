Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Umweltmanagement bei der EIB

Als Klimabank der EU bewerten wir kontinuierlich unsere Umweltleistung, berichten darüber und setzen Verbesserungen um.

Seit 2007 messen und senken wir unsere Treibhausgasemissionen. Wir trennen Abfälle, recyceln Kunststoffe, verwenden weniger Plastik und tun noch vieles mehr. 

Das System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) der EU hilft uns, die Umweltauswirkungen unserer täglichen Arbeit zu verringern.

Was ist EMAS?

EMAS wurde von der Europäischen Kommission entwickelt und soll Unternehmen und anderen Organisationen helfen, ihre Umweltleistung zu verbessern.

Die EIB hat 2019 ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das den Anforderungen der EMAS-Verordnung entspricht.

Mit EMAS und seinen vier Schritten Planen, Umsetzen, Überprüfen, Verbessern gewinnen wir einen Überblick darüber, was wir in den einzelnen Bereichen unserer Organisation tun, um nachhaltiger zu werden.

EMAS

EMAS-Umweltpolitik

Die EMAS-Umweltpolitik bildet den Rahmen für unsere Umweltmaßnahmen sowie für die Umweltziele und -vorgaben für unsere interne Geschäftstätigkeit . Sie umfasst folgende Ziele:

  • Einhaltung geltender Rechtsvorschriften
  • Weniger CO2-Emissionen
  • Vermeidung von Umweltverschmutzung
  • Nachhaltige Beschaffung
  • Reduzierung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken
  • Transparenz und Kommunikation mit Beschäftigten
  • Kontinuierliche Verbesserung

Umwelterklärung

Wir messen und begrenzen unsere Umweltwirkung (Energie, Abfall, Wasserverbrauch usw.), berichten darüber und ergreifen Maßnahmen, um die Belastung weiter zu verringern.

  Hier finden Sie unsere aktuelle Umwelterklärung.

EMAS-Highlights

17 Juli 2023

CO2-Bilanz 2022

Dieser Bericht schlüsselt detailliert und umfassend die Treibhausgasemissionen auf, die 2022 am Sitz der EIB-Gruppe in Luxemburg entstanden.

Nachhaltigkeit Klima und Umwelt

Ehrenpreis für die EIB-Gruppe bei den EMAS Awards

Die EIB-Gruppe erhielt die Auszeichnung nur sechs Monate, nachdem sie als EMAS-Organisation in Luxemburg zertifiziert worden war.

Unterzeichnung des Manifests zum Verzicht auf Einwegplastik

Mit der Unterzeichnung haben wir uns dazu verpflichtet, spätestens Ende 2020 intern auf Einwegprodukte aus Kunststoff zu verzichten.

Fragen?

Für weitere Informationen über EMAS@EIB oder Feedback und Vorschläge: 

E-Mail an das EMAS  