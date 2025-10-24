NCJ-Leitlinien der EIB-Gruppe – Häufig gestellte Fragen (FAQ)

WELCHE JURISDIKTIONEN VERHALTEN SICH NICHT REGELKONFORM UND WIE STELLT DIE EIB-GRUPPE DIES FEST?

Bei einer sich nicht regelkonform verhaltenden Jurisdiktion (NCJ) handelt es sich um eine Jurisdiktion, für die eine oder mehrere maßgebliche Organisationen festgestellt haben, dass sie keine ausreichenden Fortschritte auf dem Weg zu einer zufriedenstellenden Umsetzung der auf EU- und/oder internationaler Ebene vereinbarten Standards in den Bereichen Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und/oder Steuertransparenz/verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich erzielt hat.

Es gibt zwei Arten von NCJ:

1. „eingeschränkt zulässige Jurisdiktionen“: Jurisdiktionen, für die eine oder mehrere maßgebliche Organisationen festgestellt haben, dass sie „nicht regelkonform“, „teilweise regelkonform“ oder „nicht kooperationsbereit“ sind, oder die im Zusammenhang mit den vorerwähnten Standards auf EU- und/oder internationaler Ebene ein vergleichbar schwaches Rating haben, und

2. „unzulässige Jurisdiktionen“:

a) Jurisdiktionen, die nach Feststellung einer oder mehrerer maßgeblicher Organisationen fortlaufend wesentliche Risiken im AML/CFT-Bereich aufwerfen, die ermittelte strategische Mängel in ihren AML/CFT-Regeln wiederholt nicht behoben haben und die Gegenstand einer Aufforderung der betreffenden maßgeblichen Organisation an ihre Mitglieder sind, Maßnahmen zu ergreifen, oder

b) Jurisdiktionen, die sowohl im AML/CFT- als auch im Steuerbereich als eingeschränkt zulässig eingestuft wurden.