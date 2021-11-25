Was wir tun

Der Beschwerdemechanismus (EIB-CM) ist ein Instrument der bürgerorientierten Rechenschaftslegung der EIB-Gruppe. Wir hören Ihnen zu, wenn Sie Bedenken wegen eines Projekts, einer Leitlinie oder einer Maßnahme der EIB-Gruppe haben, und ermöglichen Ihnen, Ihr Beschwerderecht wahrzunehmen. Neben seinen Kernaufgaben koordiniert der EIB-CM auch Beschwerden, die beim Europäischen Bürgerbeauftragten über die Arbeit der EIB eingehen. Außerdem bietet der EIB-CM regelmäßig Kommunikations- und Informationsveranstaltungen an.

Unser Auftrag lautet, mit der Untersuchung von Beschwerden sicherzustellen, dass die EIB-Gruppe ihre internen Leitlinien und Verfahren einhält. Wenn das nicht der Fall ist, schlagen wir Abhilfen vor. Wir ermöglichen auch alternative und präventive Streitbeilegungen zwischen Beschwerdeführenden und der EIB-Gruppe. Außerdem unterstützen wir die EIB-Gruppe beim gemeinsamen Ziel einer guten Verwaltung, indem wir Empfehlungen aussprechen.

Die Beschwerden, die beim Beschwerdeteam über Projekte der EIB-Gruppe eingehen, betreffen beispielsweise:

Umweltschäden

Gefahren für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit

Unfreiwillige Umsiedlungen

Wir helfen auch Beschwerdeführenden, die anderweitig von Aktivitäten der EIB-Gruppe betroffen sind. So könnte ihnen der Zugang zu Informationen verwehrt worden sein, oder sie wurden zu Projekten und Leitlinien nicht genügend konsultiert.

Unser Grundsatz ist es, so früh wie möglich auf die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger zu reagieren. Wir wollen, dass unsere Leitlinien, Projekte und Aktivitäten den strengsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards genügen, und wir wollen faire und nachhaltige Lösungen für alle Beteiligten.