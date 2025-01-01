Das Beschwerdeverfahren

Phase 2: Bearbeitung

Bei der Untersuchung der zulässigen Beschwerden versuchen wir, mehr Informationen zu erhalten, die Vorwürfe besser zu verstehen und über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Eventuell veranlassen wir weitere Nachforschungen, bei denen eine Compliance-Prüfung durchgeführt wird. Oder wir schlagen eine Mediation vor, um mögliche Konflikte zwischen den Streitparteien zu lösen.

Am Ende der Bearbeitungsphase erstellen wir ein Abschlussschreiben oder einen Berichtsentwurf.

Generell versuchen wir, so schnell wie möglich auf Beschwerden zu antworten. Der Termin für die endgültige Antwort hängt jedoch von der Art der Beschwerde ab. In begründeten Fällen kann die Frist verlängert werden, nachdem die Beschwerdeführer entsprechend informiert wurden.