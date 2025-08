Description

Lancé en 2019 par la Banque européenne d’investissement et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Fonds pour l’inclusion financière a pour but de soutenir des prestataires de services financiers s’adressant principalement à des groupes vulnérables ainsi que d’appuyer directement des microentrepreneurs. Ce soutien est essentiel pour permettre aux petites entreprises de se remettre le plus rapidement possible des turbulences économiques dues à la pandémie de COVID-19 et de renforcer leur résilience face aux effets de celle-ci et aux autres défis et chocs qu’elles peuvent rencontrer.

Le Fonds pour l’inclusion financière vise à améliorer l’inclusion financière et l’accès au financement responsable pour les microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME) dans les économies émergentes et en développement. À cette fin, des subventions pour le renforcement des capacités sont octroyées à toute une série d’acteurs du secteur de la finance inclusive. Ces aides non remboursables leur permettent d’améliorer la portée et la qualité des services financiers et non financiers fournis aux microentrepreneurs.

Cette publication montre comment les projets soutenus par le Fonds pour l’inclusion financière sont en train de changer le cours des choses.