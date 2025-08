Description

La BEI vous présente certaines des personnes qui contribuent à faire changer les choses et à améliorer le quotidien des populations en Afrique subsaharienne, aux Caraïbes, dans le Pacifique et dans les pays et territoires d’outre-mer. Elle s’intéresse à une marchande de fruits au Burkina Faso, à un projet de logements sociaux à l’épreuve du climat en République dominicaine ou à une banque qui change la vie des femmes entrepreneuses en Ouganda. En 2019, la BEI a investi près de 1,4 milliard d’euros pour des projets dans ces régions. Le rapport annuel 2019 présente dans le détail les différentes affectations du financement de la BEI et l’impact de ses investissements.

The Annual Report 2019 on EIB Activity in Africa, the Caribbean, the Pacific, and the Overseas Countries and Territories should be read in conjunction with the financial statements.



Financial Statements 2019 on European Investment Bank Activity in Africa, the Caribbean, the Pacific, and the Overseas Countries and Territories