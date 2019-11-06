Cadre de mesure des résultats – l’impact de la BEI à l’extérieur de l’UE

Le Cadre de mesure des résultats permet de suivre les résultats des projets réalisés en dehors de l’Union européenne et d’évaluer leur contribution aux objectifs de l’UE et du pays concerné, ainsi que l’avantage que la participation de la BEI apporte par rapport à ce que les marchés locaux peuvent offrir.

Depuis 2021, le cadre REM et l’évaluation selon les trois piliers (analyse d’impact de la Banque pour les opérations au sein de l’Union européenne) sont intégrés dans le nouveau Cadre de mesure de l’additionnalité et de l’impact (MAI) de la BEI. Cette intégration est un gage de plus grande efficacité, car elle permet une meilleure comparabilité et une plus grande interopérabilité entre toutes les opérations de la BEI, tout en conservant la possibilité de prendre en compte les divers contextes de mise en œuvre des projets dans les différentes régions où la Banque intervient.